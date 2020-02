Alla scoperta delle migliori stazioni d’Europa

La nuova alternativa green agli aerei è il caro e vecchio treno, un mezzo di trasporto che sta rivivendo gli antichi fasti e che sempre più spesso viene utilizzato per gli spostamenti, anche quelli più lunghi. Per far sì che i turisti siano invogliati ad adottare questa tipologia di viaggio è però indispensabile garantire loro alcuni piccoli comfort. Ed è per questo che le stazioni si stanno attrezzando per regalare la miglior esperienza possibile ai viaggiatori. Tra standard di pulizia sempre più elevati, servizi puntuali e tratte effettuate, il Consumer Choice Center ha analizzato oltre 50 scali ferroviari in tutta Europa per individuare i 10 migliori.