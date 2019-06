La top 10 delle mete italiane per l’estate 2019 secondo Tripadvisor

I dati arrivano dal Summer Vacation Destinations Report di TripAdvisor: dall'Isola d'Elba (in Toscana) ad Ugento (in Puglia), ecco le. Per stilare la classifica, TripAdvisor si è basato sulle destinazioni del Bel Paese più cercate, e sulle prenotazioni effettuate. E non sono, le mete, gli unici dati raccolti: secondo l'indagine, 1 italiano su 3 ha destinato un budget per le vacanze superiore a quello stanziato nel 2018, mentre 1 italiano su 4 ha dichiarato di aver prestato attenzione - nella scelta - al criterio della sostenibilità. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le località più amate.