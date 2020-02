I luoghi più originali dove festeggiare San Valentino

Stanchi della classica cenetta al ristorante o di un tradizionale weekend fuori porta per festeggiare San Valentino? Quest'anno potrete stupire il vostro partner con qualche idea davvero originale, per trascorrere un 14 febbraio decisamente diverso dalla norma. Di scelte ce ne sono tantissime, non dovrete far altro che trovare quella che vi stuzzica di più e preparare la sorpresa più bella per la vostra dolce metà. In una casa sull'albero, sulle piste da sci o a bordo di un pittoresco treno che attraversa paesaggi splendidi: ecco le proposte che abbiamo selezionato per voi.