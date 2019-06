Sono pochi i posti che, in Italia e nel mondo, sanno essere più romantici d'un villaggio antico. E, dopo la Notte Romantica nei Borghi più belli d'Italia , ecco che, anche, hanno deciso di aderire all'iniziativa: dalla Francia alla Spagna, passando per il Belgio, la notte del 22 giugno splendide località si trasformeranno in suggestive cornici per gli innamorati. Ecco dove andare secondo SiViaggia.