è un mese d'eventi, in Italia e in Europa. C'è il Carnevale di Venezia, c'è San Valentino. Ci sono i festival di cinema e di musica, appuntamenti folcloristici e tantissime feste. Perché dunque non approfittare delle offerte Ryanair, per regalarsi un weekend di svago e di divertimento? Ecco quali sono, secondo SiViaggia, le mete top di febbraio raggiungibili con voli low cost