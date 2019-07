I borghi d’Italia per cui le celebrities vanno pazze

Le vacanze dei vip sono sempre sotto le luci dei riflettori: siamo tutti curiosi di scoprire dove i nostri beniamini trascorrono le loro estati a 5 stelle. C'è chi ama località turistiche particolarmente blasonate, come la Sardegna di Porto Cervo o qualche meta estera come Ibiza e le Maldive. Molti altri invece approfittano della pausa estiva, tra una stagione televisiva e l'altra, per girare l'Italia e scoprire alcune delle sue meraviglie più nascoste. La nostra penisola è ricca di piccoli borghi affascinanti, che grazie alla presenza di qualche star possono finalmente trovare la notorietà che meritano. Scopriamo quali sono quelli più amati dalle celebrità.