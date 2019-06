150 ville Liberty aperte al pubblico per l’Art Nouveau Week: eccone 6 che devi assolutamente visitare

Sono ben 150 le ville in stile Liberty sparse per tutto il mondo, Italia compresa, che verranno aperte al pubblico in occasione dell'Art Nouveau Week, prevista dall'8 al 14 luglio, su iniziativa dell'Associazione Italia Liberty. Previste non solo visite guidate, ma anche mostre, performance, conferenze a tema per tutta la settimana, le cui date di apertura e chiusura corrispondono alla nascita dell'artista italiano Giuseppe Sommaruga e di Gustav Klimt, due protagonisti indiscussi di questo stile meraviglioso. Dato che visitarle tutte in una sola settimana è praticamente impossibile, eccone 6 da non perdere in Italia.