I finlandesi sanno essere felici: è il loro, il Paese più felice del mondo

Vivere in Finlandia vuol dire essere felici. L’equazione sembra davvero così semplice, considerando la conferma in vetta nella classifica dell’Onu.

Chi ha voglia di cambiare vita, di lasciarsi lo stress quotidiano alle spalle e ripartire da zero non può che avere una meta in cima alla lista: la Finlandia. Per il secondo anno consecutivo infatti le viene conferito il titolo di Paese più felice al mondo nella classifica stilata dall’Onu. Nello specifico sono stati presi in considerazione 156 paesi, indagando approfonditamente sullo stato di felicità dei cittadini.

I fattori di cui si è tenuto conto sono la libertà individuale, l’aspettativa di vita, la prosperità economica e lo stato del welfare. In generale è l’intera area scandinava a rappresentare un vero e proprio paradiso, considerando le ottime posizioni ottenute in classifica, soprattutto per quanto riguarda Danimarca, Norvegia e Islanda.

L’immagine che si ottiene della Finlandia è quella di una società particolarmente high-tech e attiva in ambito commerciale, con uno sguardo rivolto alla politica internazionale, soprattutto per quanto concerne formazione e arte. Decidendo di restarvi a lungo, ben più del tempo di una vacanza, ci si renderà conto di come sia un paese ricco di contrasti, sociali e paesaggistici. Basti pensare alla suddivisione abitativa dei suoi 5,5 milioni di abitanti. Più della metà vive in città mentre il resto occupa le aree rurali. Ciò porta a una netta distinzione tra gli stili di vita condotti e l’attenzione alle tradizioni. È dunque possibile scavare ben oltre la superficie dei centri cittadini, scoprendo realtà molto distanti dalle nostre e per questo molto intriganti.

Guardando alla natura invece, si resterà sbalorditi dinanzi ai numeri vantati dalla Finlandia, con ben 187.888 laghi e le foreste più vaste in tutta Europa. Sorprende inoltre scoprire come le estati siano incredibilmente calde, nonostante le aree del sud vengano ricoperte totalmente dalla neve per 75 giorni l’anno, mentre quelle più a nord (Lapponia) per 200-225 giorni.

Per riuscire a scoprire il segreto della felicità dei finlandesi è possibile candidarsi al progetto “Rent a Finn”, che consente di viaggiare nel Paese più felice al mondo, ospitato in una delle case della Happiness Guide, immergendosi nel vero stile di vita finnico, ritrovando il contatto con la natura e quella calma che in molti luoghi del mondo sembra ormai soltanto un miraggio. Basti pensare che l’Italia è al 36esimo posto di questa classifica, il che però rappresenta un netto miglioramento, considerando il 47esimo posto dello scorso anno. Scivolano anche gli Stati Uniti, dal 18esimo al 19esimo posto, mentre il fanalino di coda è rappresentato dal Sudan del Sud, ufficialmente il più giovane al mondo. Resosi indipendente dal Sudan nel 2011, è sprofondato nella guerra civile soltanto due anni dopo.