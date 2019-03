Affitta un finlandese: la Finlandia insegna gratis ad essere felici

editato in: da

La Finlandia è appena stata confermata il Paese più felice del mondo dal World Happiness Report 2019 dell’ONU, svolto all’interno del progetto Sustainable Development Solutions Network

Condividendo il podio con altri due Paesi nordici, Danimarca e Norvegia (rispettivamente al secondo e terzo posto), la Finlandia è davvero il Paese della felicità . E, visti questi risultati, il Governo finlandese ha pensato ad un programma apposito per far conoscere nel dettaglio lo stile di vita dei suoi abitanti, proponendo otto persone, scelte tra diversi candidati, come “guide per la felicità ”.

Il gruppo è molto eterogeneo, con persone di età e background diversi, da Esko, sindaco di Rovaniemi (in Lapponia) a Katja, studentessa e insegnante di yoga, oltra ad un paio di coppie, come Linda e Niko con il loro chihuahua Helmi.

Tutte le loro storie si trovano sull’apposita pagina web Rent a Finn, dove viene anche spiegato il loro particolare legame con la natura. L’idea di base del progetto è che, infatti, la peculiare felicità dei finlandesi sia dovuta principalmente al loro amore per la vita all’aria aperta.

Queste persone ospiteranno i turisti selezionati nelle loro case e li coinvolgeranno nelle tipiche attività estive finlandesi, che comprendono l’andare a pescare, la raccolta dei frutti di bosco e l’immancabile sauna. Si tratta di un’opportunità per conoscere il lato più nascosto e tipico di questo Paese nordico, visitare luoghi incontaminati e scoprire panorami stupendi, imparando contemporaneamente dai locals i segreti per uno stile di vita equilibrato e soddisfacente.

Per essere selezionati basta inviare un video parlando di sé, della propria connessione con la natura, spiegando, inoltre, il perché si vuole visitare la Finlandia, insieme all’apposito form, entro il 14 aprile. I vincitori avranno diritto a trascorrere 3 giorni in Finlandia, con spese di viaggio e di alloggio coperte da Visit Finland, e saranno filmati per tutta la durata del progetto.

Sulla pagina web dedicata a questa iniziativa è anche possibile effettuare il test per individuare il proprio equilibrio di vita, con tanti consigli su come migliorare le proprie prestazioni, fornite dalla società finlandese di coaching, Hintsa Performance, famosa per il suo lavoro con i campioni di Formula 1 e con i manager di aziende di successo.

Sul sito Visit Finland, inoltre, ci sono moltissimi altri spunti per chi desidera scoprire il Paese, considerato uno dei più “cool” da visitare, con consigli su dove dormire, che cosa fare e alcune informazioni sulla cultura del luogo, oltre a una mappa interattiva che consente di esplorare virtualmente le diverse città .