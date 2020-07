Un’estate in viaggio nelle città italiane con le offerte Italo

editato in: da

Proseguono le offerte estive promosse da Italo Treno, l’impresa italiana che opera nel campo dei trasporti ferroviari ad alta velocità, con promozioni che intendono promuovere la bellezza delle città italiane, sia d’arte che di lago o di mare.

Grazie alla promozione “torna a scoprire le città italiane con Italo!”, valida entro le ore 15 del 6 luglio, si può viaggiare dal 14 luglio in smart, comfort e prima classe a prezzi davvero molto convenienti con sconti che vanno dal -30% al -80%.

I posti disponibili sono attualmente 300mila e la promozione è valida solamente per i clienti Italo Più Base e Italo Più Privilege. La promozione, inoltre, è soggetta a disponibilità di posti e tratte e non è cumulabile con altre iniziative. Per usufruirne basta accedere alla propria area personale, sia sul sito di Italo che sull’apposita app, dove gli sconti verranno applicati automaticamente sulle tratte selezionate.

Una bella opportunità per iniziare a scoprire l’Italia, come Peschiera sul Garda. Raggiungere questa destinazione, partendo dalla stazione di Milano Centrale, ad esempio, costa solo 14,90 euro a persona ad andata, a cui verrà poi aggiunto lo sconto clienti Italo Più Base o Italo Più Privilege, in base alla categoria di appartenenza e ai posti disponibili. Meta ideale per chi ama visitare i borghi, Peschiera è un’ottima scelta. Circondata dall’acqua, questa località del veronese è nota per essere molto vicina al parco di divertimenti Gardaland oltre che per il suo centro bellissimo, con la fortezza, i bastioni, le botteghe tradizionali. Qui, inoltre, si possono programmare gite sul Lago di Garda in battello.

Chi ama vino, natura, vigneti e città storiche, invece, può scegliere di trascorrere una vacanza a Conegliano. Raggiungere questa città – che si trova in provincia di Treviso – dalla stazione di Bologna Centrale costa solo 18,90 euro a persona ad andata, a cui verrà poi aggiunto lo sconto clienti Italo Più Base o Italo Più Privilege, in base alla categoria di appartenenza e ai posti disponibili. Una volta qui si possono programmare escursioni, visite guidate, passeggiate e degustazioni per conoscere i vini della tradizione, esplorare i grandi parchi o le meravigliose ville venete oppure fermarsi a visitare la città, dal Duomo al Castello. Inoltre, dal castello si gode di una posizione panoramica per ammirare le Dolomiti e la laguna di Venezia. Davvero una città bellissima e da scoprire.

Per chi ama il mare, poi, offerte anche verso le meravigliose città marittime come Salerno, raggiungibile dalla stazione di Roma Centrale a soli 29,90 euro. Come sempre il prezzo si riferisce a persona e sola andata, a cui verrà poi aggiunto lo sconto clienti Italo Più Base o Italo Più Privilege, in base alla categoria di appartenenza e ai posti disponibili. Nella città campana sarà piacevole perdersi tra vicoli e stradine strette, lasciarsi conquistare dalle botteghe artigiane, fermarsi in uno dei ristorantini tipici prima di rimettersi in viaggio e raggiungere le meravigliose spiagge e tuffarsi nel mare cristallino di questa regione. Un vero gioiello per chi cerca vacanza rilassanti, da alternare a giornate di scoperta ed escursioni.