La nuova crociera per appassionati di eclissi solari

Sognate di vedere un'eclissi solare? Questo è il momento di organizzare il viaggio per non mancare all'appuntamento e ammirarla da un luogo magico: il mare

Fonte: iStock Eclissi solare totale

Quella che avverrà ad agosto del 2026 sarà un’eclissi solare totale davvero speciale perché rappresenterà il ritorno di questo fenomeno sull’Europa dopo oltre vent’anni. L’ultima, infatti, avvenne esattamente l’11 agosto 1999. In Italia sarà parziale perché la Luna oscurerà il Sole per oltre il 90% nelle regioni settentrionali, per il 60-70% nelle regioni centrali e solo per il 20-30% nelle regioni del Sud Italia. In altri paesi, invece, lo spettacolo sarà completo e per non mancare all’appuntamento potete cominciare a organizzare il viaggio con Virgin Voyages.

La compagnia, infatti, ha annunciato il lancio della sua nuova serie di crociere, Eclipse Voyages, che debutterà proprio ad agosto 2026. I nuovi itinerari, che fanno parte della collezione Marvelous Voyages, offriranno agli ospiti un’opportunità unica: quella di ammirare l’eclissi solare da una prospettiva magica, quella del mare.

Gli itinerari di Eclipse Voyages

Da sempre, le eclissi solari suscitano stupore e meraviglia e le navi da crociera, nell’intento di proporre esperienze sempre più uniche ai viaggiatori, hanno creato itinerari speciali che vi permetteranno di ammirarle in tutta la loro magnificenza. Tra queste anche la Virgin Voyages con la sua nuova serie chiamata Eclipse Voyages, che farà tappa nelle migliori destinazioni dove vivere questo momento. A Ibiza, per esempio, dove l’eclissi solare avverrà nella sua totalità o in Islanda, dove invece sarà totale al 98,5%.

In occasione dell’evento unico che cadrà il 12 agosto del 2026, la compagnia ha messo in programma due crociere, la prima a bordo di Valiant Lady da 12 giorni con tappe a Dublino, Glasgow e Reykjavik e la seconda, di 15 giorni, su Scarlet Lady verso la Costiera Amalfitana, Maiorca e Cannes. Durante il viaggio saranno organizzati tanti eventi speciali con la partecipazione di astronauti e scienziati che vi accompagneranno durante entusiasmanti osservazioni astronomiche.

Il programma include non solo incontri e appuntamenti con gli esperti, ma anche tante altre iniziative pensate per coccolare gli ospiti e rendere l’esperienza ancora più speciale come i menù a tema cosmico, yoga sotto le stelle, cerimonie dedicate alla luna e tanti gadget e strumenti professionali da utilizzare durante l’eclissi.

La crociera di AIDA

Non solo Virgin Voyages, anche altre compagnie hanno studiato itinerari speciali in occasione dell’eclissi. AIDA del gruppo Costa Crociere, per esempio, in partenza da Amburgo e da Palma di Maiorca, ha messo a disposizione ben cinque navi dirette in Groenlandia, Islanda e Spagna. Le crociere, le cui prenotazioni sono state aperte alla fine di luglio, sono pensate per offrire anche altre esperienze, tra cui il passaggio delle Perseidi, uno sciame di meteore. Questa sarà un’occasione unica riservata agli ospiti imbarcati sulle navi nel Mar Baltico, come AIDAdiva, i quali potranno ammirare il fenomeno tra il 17 luglio e il 24 agosto 2026. I passeggeri avranno anche la possibilità di ammirare l’aurora boreale durante i viaggi di 14 giorni a bordo di AIDAsol.

La compagnia ha programmato anche altre iniziative perfette per chi non vuole perdersi i migliori spettacoli naturali, da vedere almeno una volta nella vita. Tra le novità citiamo anche i festeggiamenti del solstizio d’estate con diverse rotte verso il nord a bordo di otto navi.