Due città italiane tra le 10 migliori mete del 2021

Sono due, ma in realtà sono tre se si considerano anche le ultime 10 posizioni della classifica appena stilata da European Best Destinations, le città italiane che si aggiudicano il titolo di migliori destinazioni d’Europa del 2021.

Il risultato di una votazione che ha visto migliaia di viaggiatori scegliere le mete perfette e più suggestive in cui fare un viaggio quest’anno. E, quel che fa ancora più piacere, è che su una classifica di 20 destinazioni l’Italia si aggiudica la 14esima posizione con la meravigliosa isola di Capri, il quarto posto con l’intramontabile Firenze e la medaglia d’argento con l’eterna e favolosa Roma.

Ma non solo, l’Italia è l’unico Paese d’Europa a vedere ben 2 città posizionate tra le prime 10 destinazioni e l’unico, insieme alla Francia se si considera anche la Polinesia Francese e la classifica completa di 20 mete, ad avere 3 località tra le migliori d’Europa del 2021.

Ma vediamo insieme la classifica delle prime 10 mete che sono state forgiate del titolo di “migliori destinazioni d’Europa del 2021” dai viaggiatori di tutto il mondo.

Al decimo posto troviamo le isole Canarie, meraviglioso arcipelago appartenente alla Spagna e in cui è sempre primavera. In nona posizione, invece, si piazza la Slovenia con la Valle dell’Isonzo, che è stata persino premiata come una delle migliori destinazioni per il turismo sostenibile dalla Commissione Europea.

Mentre Cattaro, in Montenegro, conquista l’ottava posizione grazie al suo fascino e alla sua autenticità che la rendono meta perfetta per gli amanti della natura e per chi è in cerca di ampi spazi aperti. Non meno bella è l’isola che occupa la settima posizione di questa classifica: Cefalonia, magnifico fazzoletto di terra della Grecia che regala luoghi a dir poco mozzafiato.

In sesta posizione, invece, si piazza la sempreverde Parigi, città frizzante, scintillante e che fa innamorare follemente tutti i suoi visitatori. Il quinto posto se lo aggiudica la Romania con Sibiu che si trova nel cuore della famosa e bellissima provincia storica della Transilvania e che è una poetica combinazione tra la storia e lo spirito vibrante di una moderna città europea.

E, come detto in precedenza, il quarto posto parla italiano grazie a Firenze, considerata non solo una delle migliori destinazioni di viaggio per il 2021, ma anche una delle città più belle del mondo.

Medaglia di bronzo per Cavtat in Croazia, meta perfetta grazie al suo mix di sole, mare, gastronomia, natura, cultura, relax. Il secondo scalino del podio, invece, è italiano e con Roma, città che ha plasmato la storia d’Europa (e non solo), come pochi altri posti al mondo.

E per primo, infine, si piazza il magico Portogallo con la sua Braga, così affascinante da essere persino chiamata la “Roma portoghese”.