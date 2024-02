Tra le migliori destinazioni d’Europa per il 2024 ci sono 4 mete italiane

Tutti gli anni, e quindi anche in questo 2024, European Best Destinations chiede ai suoi lettori di decretare le migliori destinazioni in cui viaggiare nel nostro continente. Oltre 1 milione di viaggiatori provenienti da 172 Paesi sono stati consultati per scegliere le mete top d’Europa, e su oltre 500 destinazioni è emersa la classifica delle 20 migliori in assoluto per quest’anno.

Sono una più bella dell’altra, ma fa ancora più piacere sapere che in questo elenco compaiono 4 meraviglie italiane. Scopriamo insieme la classifica delle 20 destinazioni migliori d’Europa per il 2024 secondo i viaggiatori.

Le “ultime” 10 posizioni

Al ventesimo posto di questa classifica troviamo Thassos, una meravigliosa isola della Grecia che, pur facendo parte di un Paese preso d’assalto dai turisti durante ogni estate, offre paradisiache spiagge deserte. Si tratta di un piccolo angolo di meraviglie frequentato principalmente dalle persone del posto. Piuttosto economica, regala luoghi che sono dei capolavori della natura come Marble Beach, una laguna caratterizzata da un mare blu turchese.

La diciannovesima posizione è di Newquay, una città sulla costa settentrionale della Cornovaglia, che è considerata una delle migliori destinazioni balneari del Regno Unito. Ideale anche per le famiglie, viene spesso paragonata a Biarritz, nel sud-ovest della Francia, ed è il posto perfetto per fare surf, ma anche per dedicarsi al relax.

Il diciottesimo posto è occupato da Pirano, in Slovenia, da molti ritenuta la cittadina più bella d’Europa. Città dell’amore, riesce a sedurre con le sue stradine, la bellezza delle sue facciate, i colori del Mediterraneo e l’architettura veneziana.

La prima italiana in classifica occupa il diciassettesimo posto ed è Sirmione, in provincia di Brescia, definita dal sito come “un sogno, una gioia per gli occhi, la ciliegina sulla torta della Lombardia”.

La sedicesima posizione è invece delle remote e spettacolari Isole Faroe, territorio autonomo del Regno di Danimarca, un arcipelago sperduto nell’Oceano Atlantico settentrionale. Il posto perfetto per i viaggiatori in cerca di autenticità, natura vergine, paesaggi spettacolari, uccelli marini e molto altro ancora.

Il quindicesimo posto è invece di Champagne, regione vinicola francese, dove i visitatori possono vivere esperienze uniche che uniscono gastronomia, benessere, attività all’aria aperta, patrimonio e, ovviamente, champagne. Costellata di paesaggi ricchi di vigneti, si rivela perfetta da scoprire in ogni stagione dell’anno.

Voliamo ora al quattordicesimo posto dove troviamo Porto Vecchio, un borgo portuale della Corsica, che si distingue per essere un luogo di rara bellezza e lontano dalle folle. Impreziosito da una cittadella genovese del XVI secolo, offre alcune delle spiagge più belle della Francia, come Santa Giulia con le sue acque cristalline, e Palombaggia, ricca di pini marittimi per riposare all’ombra.

Un’altra meraviglia italiana occupa la tredicesima posizione di questa classifica: Ponza, affascinante isola che si sviluppa al largo della coste del Lazio. Definita “Eden”, è caratterizzata da un clima di festa, semplicità, colori sgargianti, boutique delle grandi firme e calette e spiagge che tolgono veramente il fiato.

Ancora Italia ma questa volta al dodicesimo posto: Siena. La città toscana, oltre a essere magnifica, sorge in un territorio ricco di borghi medievali, paesaggi mozzafiato e splendidi edifici storici. Immersa nella natura, Siena è una delle città più belle d’Italia e con un centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1995.

Chiude questa parte di classifica Lège-Cap-Ferret, all’undicesima posizione. Si tratta di un magico comune francese situato nel dipartimento della Gironda, nella regione Nuova Aquitania, dove si può “sperimentare tutto il buon sapore delle vacanze”.

Dal decimo al sesto posto

La decima destinazione migliore d’Europa per il 2024 è Reykjavik, peculiare Capitale d’Islanda. Rinomata per l’ambiente eccezionale che la circonda e ricco di vulcani, colline, ghiacciai e molto altro, offre un’incredibile vita culturale, una vivace vita notturna e una scena musicale eccezionale.

Nono posto per Londra, una città amata da tutte le generazioni. La Capitale del Regno Unito mette a disposizione una moltitudine di atmosfere e quartieri diversi come Carnaby per lo shopping, Notting Hill per una passeggiata romantica, Portobello per il mercatino delle pulci e tantissime altre meraviglie.

L’ottavo posto di questa classifica è occupato dalla nostra eccezionale Firenze, un vero e proprio museo a cielo aperto pregno di maestose basiliche e cattedrali, sontuosi palazzi e una storia che racconta le origini e lo splendore del nostro Paese.

Settima posizione per Madeira, straordinario arcipelago del Portogallo, che è un susseguirsi di paesaggi mozzafiato e montagne rigogliose. Dal clima mite tutto l’anno, offre anche una calda accoglienza, pace, sicurezza e protezione.

Il sesto posto è invece di Riga, Capitale della Lettonia, che si distingue per essere una città moderna con un cuore storico che dona una spettacolare varietà di fascino naturale, culinario e culturale. Vi basti sapere che la città vecchia di Riga è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

La Top 5

Chiude la Top 5 di questa classifica sulle migliori destinazioni d’Europa per il 2024 Batumi, città della Georgia conosciuta come importante località turistica. Da queste parti la storia convive con la modernità, ma anche con la natura incontaminata di quella che viene definita “una delle regioni più belle del mondo”: Adjara.

Il quarto posto è di Ginevra, città della Svizzera circondata da una natura maestosa: abbraccia la punta del più grande lago alpino dell’Europa occidentale, con le maestose Alpi e le montagne del Giura sullo sfondo. Ad impreziosirla ci sono anche ondulati vigneti e campagne.

La medaglia di bronzo va a Malta, caratterizzata da paesaggi e architetture che offrono uno scenario spettacolare. Ma a colpire sono i colori: “una sorprendente pietra color miele che si affaccia sul più profondo blu mediterraneo”.

Il secondo gradino del podio è invece occupato da Monaco, una meta eccezionale e dove poter vivere esperienze uniche. Si tratta di un Paese a misura d’uomo che presenta molteplici sfaccettature ma anche una storia molto interessante e ricca. Non mancano prelibatezze gastronomiche, eventi culturali e sportivi, vita notturna e tutto quel che un viaggiatore può desiderare.

La migliore destinazione d’Europa per il 2024 è Marbella, in Spagna, definita la “meta europea più bella, soleggiata ed esclusiva e che fa anche parte delle migliori destinazioni golfistiche d’Europa”. Molti dei campi da golf presenti hanno viste panoramiche sulle montagne e sul Mediterraneo, un posto che può soddisfare ogni desiderio.