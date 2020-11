Dubai, la migliore destinazione dove andare in vacanza ora

editato in: da

Dubai, la meta preferita dai vip per le vacanze invernali

Dopo Elettra Lamborghini partita per una luna di miele da sogno con il marito Afrojack, anche Flavio Briatore è volato tranquillamente a Dubai per una vacanza con il figlio Nathan Falco. Dubai, infatti, è la meta più sicura dove andare in questo momento.

Tra l’altro, la compagnia di bandiera Emirates ha lanciato il servizio Dubai Connect, che offre il soggiorno gratuito in un hotel a quattro o cinque stelle – pasti inclusi – a tutti quei viaggiatori che effettuano anche solo uno scalo a Dubai. Questa agevolazione è valida per tutti coloro che voleranno a partire dall’1 dicembre e che faranno uno stop-over nell’Emirato tra le 10 alle 24 ore.

Volare a Dubai è sicuro. I passeggeri di Emirates possono viaggiare con serenità grazie alla copertura assicurativa gratuita di 31 giorni in caso di positività al Covid-19 riscontrata durante il viaggio. La compagnia aerea coprirà le spese mediche e i costi relativi alla quarantena. La validità di 31 giorni inizia dal momento in cui ci si imbarca per il primo volo. Ciò significa che si usufruisce della copertura anche se si prosegue il viaggio verso una città diversa da Dubai.

Per chi desidera trascorrere una vacanza qui, Dubai è stata riconosciuta una “Destinazione Sicura” dal World Travel & Tourism Council (WTTC). A Dubai è stato attuato un programma nazionale di disinfezione che ha portato alla realizzazione di un piano di sterilizzazione completo attivo 24 ore su 24 e a misure di distanziamento sociale, un programma che ha incluso tutti i luoghi pubblici e i mezzi trasporto.

Ma non è finita qui: Dubai ha lanciato anche un programma di certificazione e riconoscimento di tutte le strutture ricettive, esercizi commerciali, attrazioni, ristoranti e bar in città che hanno implementato tutti i protocolli di sicurezza pubblica per la prevenzione e la gestione del Covid-19.