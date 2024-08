La casa di Polly Pocket esiste davvero e tu puoi dormirci. Ecco come

Per festeggiare il suo 35° compleanno, Polly Pocket apre le porte della sua casa per realizzare un sogno d'infanzia. I dettagli per prenotare

Fonte: Kelsey McClellan Puoi prenotare la casa di Polly Pocket su Airbnb

C’era una volta, neanche molto tempo fa, un mondo in versione XS fatto di micro case da sogno popolate da piccole bamboline. Era il 1989 e le Polly Pocket conquistavano un’intera generazione, quella dei nostalgici anni ’90.

Perché oggi ve ne parliamo è presto detto: in occasione del 35esimo compleanno delle mini bambole di casa Mattel, Polly PocketTM ha deciso di trasformare un sogno d’infanzia in realtà: una casa a grandezza naturale dove, per una notte, sarà possibile tornare bambini.

Dentro la casa di Polly Pocket con Airbnb

35 anni: un traguardo importante da celebrare e da condividere. Queste le premesse di Polly PocketTM che, per l’occasione, ha pensato di realizzare qualcosa di grandioso per tutti i fan degli anni ’90: un soggiorno all’interno del vintage Pigiama Party costruito, ovviamente, in versione XXL.

L’edificio, che richiama in tutto e per tutto le micro case delle meraviglie che abbiamo posseduto da bambini, è situato a Littleton, una deliziosa cittadina della contea di Middlesex nello stato del Massachusetts. È proprio qui, infatti, che è nata Polly. La casa è disposta su due piani, ed è alta quasi 13 metri, e presenta un arredamento retrò iconico.

All’interno della dimora gli ospiti potranno perdersi e immergersi nelle straordinarie atmosfere degli anni ’90 con complementi d’arredo e accessori vintage. Avranno accesso all’armadio di Polly, e a tutti i suoi abiti, per imitare il suo stile e potranno rilassarsi nel salotto o nella tenda Action Park, situata a pochi metri dalla casa. Ovviamente non mancherà un pigiama party, durante il quale sarà possibile creare braccialetti con ciondoli personalizzati: sono tutti invitati.

Fonte: Kelsey McClellan

Come prenotare l’esperienza

“Non vedo l’ora di accogliervi per festeggiare il mio compleanno nel mio cofanetto più epico di sempre!”, ha dichiarato Polly che sarà host speciale di questo alloggio unico. “Ci divertiremo con un pigiama party davvero speciale nella mia città natale, Littleton, in Massachusetts, dove renderemo straordinario l’ordinario. Vi aspettano avventure incredibili, a partire dall’esplorazione del mio armadio, pieno di moda vintage, fino alle sorprese che ho nascosto in ogni angolo della casa. Sarà bellissimo!”. Ma come si prenota l’esperienza?

Chi vuole tornare bambino, e indossare i panni di Polly per una notte, potrà inoltrare la richiesta attraverso il portale Airbnb a partire dal 21 agosto alle ore 15.00 (CET), fino al 29 agosto alle 08:59 (CET). Ci sono diversi soggiorni in palio previsti dal 12 al 14 settembre al costo di 89 dollari a persona. La casa può ospitare fino a un massimo di quattro persone a notte, e gli ospiti dovranno provvedere all’organizzazione del viaggio di andata e ritorno a Littleton.

Ma non è finita qui. Chiunque non riuscisse a prenotare il proprio soggiorno, infatti, questo autunno potrà vivere altre esperienze iconiche insieme a Polly. Questo speciale host, infatti, terrà aperta la sua casa dal 16 settembre al 6 ottobre per coinvolgere 12 ospiti, in totale, in alcune attività diurne incredibili. Anche in questo caso gli interessati possono inoltrare la richiesta di prenotazione attraverso Airbnb dal 21 al 29 agosto. Pronti a tornare bambini insieme a Polly?