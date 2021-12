Le location di “Dont’ Look Up” con DiCaprio

Sbarca su Netflix il 24 dicembre, Vigilia di Natale, l’atteso film “Dont’ look up” con Leonardo di Caprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Matthew Perry, Ariana Grande, Jonah Hill e Timothée Chalamet, la storia di una studentessa di astronomia che scopre una nuova cometa destinata a schiantarsi sulla Terra con conseguenze devastanti.

Un film che usa la commedia satirica per puntare il dito contro l’incapacità dell’Umanità di agire con fermezza e in maniera tempestiva per contrastare la crisi climatica e il surriscaldamento del Pianeta.

Dont’ look up è stato girato in Massachusetts, principalmente a Boston, e anche in altre città dello Stato tra cui Brockton, Framingham e Westborough. Conosciamo meglio le location che hanno fatto da sfondo a questa nuova pellicola destinata a far parlare di sè.

Boston

Boston è la più grande città del Massachusetts nonché una delle città più antiche degli Stati Uniti.

È una città che unisce, in una felice combinazione, il passato e il presente, l’antichità e la modernità: alti e luccicanti grattacieli svettano al di sopra di romantici vicoli di ciottoli dove si affacciano casette di mattoni rossi, viali alberati, verdi parchi, chiese, edifici storici e caffè.

Locali per i giovani, il porto con le barche a vela, centri commerciali: è una località tutta da scoprire per sentirsi un po’ in “Europa” aldilà dell’Oceano.

Brockton

Capoluogo assieme a Plymouth della contea di Plymouth, Brockton è una città ideale per le famiglie che ha molto da offrire: una vivace atmosfera universitaria, occasioni di shopping, e mete di sicuro interesse quali, ad esempio, il Brockton Fire Museum, costruito allo scopo di preservare l’orgogliosa storia della lotta antincendio nell’area di Brockton, e il Fuller Craft Museum dove scoprire il mondo dell’artigianato contemporaneo.

Framingham e Westborough

Nella contea di Middlesex, Framingham è una destinazione piccola ma bella che merita una visita.

Qui sono interessanti la Danforth Art School che offre corsi d’arte eccezionali per tutte le età e livelli di esperienza, e il “Garden in the Woods“, giardino botanico aperto tra metà aprile e metà ottobre.

Infine, Westborough, nella contea di Worcester, è nota per i ristoranti, lo shopping e attrazioni come il Westborough Country Club, campo da golf cittadino, e la spiaggia pubblica “Lake Chauncy“.