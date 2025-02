Cosa vedere a Boston: attrazioni, monumenti e quartieri per un tuffo nella storia americana

Cultura, storia, arte, movida: a Boston c'è tutto (e molto di più) per comprendere uno spaccato importante d'America. Cosa vedere in vacanza

Una città giovane, dinamica, dedita alle arti e al teatro, tra passato e presente: Boston, in Massachusetts, è in continua espansione e rappresenta un pezzo importante della storia americana. Nel New England, è tra le città più importanti, popolare non solo per gli americani (è una città universitaria), ma anche per i turisti che rimangono affascinati dal suo skyline e dall’architettura storica, che convive con le influenze moderne regalando scorci in cui fare un tuffo nel passato della storia americana. Ecco cosa vedere a Boston, dove si trova l’Old State House: qui, nel 1776, è stata letta la Dichiarazione d’Indipendenza.

The Freedom Trail

L’itinerario turistico di Boston non può che iniziare dal Freedom Trail: lungo il percorso pedonale, possiamo davvero scoprire la storia della città e rimanerne affascinati. In effetti, consigliamo di dedicare almeno una giornata a questo sentiero, poiché è lungo 4 km. Un passo dopo l’altro, si scoprono i quartieri di Downtown, Beacon Hill, North End, Charlestown. La Capitale del Massachusetts ci accoglie con fierezza: qui si respira la storia della Rivoluzione Americana, considerando che Boston è stata fondata dai coloni puritani fuggiti dall’Inghilterra.

Fonte: iStock

Lungo il Freedom Trail, sono diverse le attrazioni, anche piuttosto antiche, che ci attendono: per esempio il Boston Common, tra i parchi più grandi della metropoli e che vince persino l’appellativo di parco più antico degli Stati Uniti. Camminando ancora, vicino al Boston Common c’è la possibilità di adocchiare, sulla cima della collina di Beacon Hill, la Massachusetts State House, immediatamente riconoscibile per via della sua imponenza e della grande cupola dorata. Per tutti gli amanti della storia americana, possiamo portare indietro le lancette del tempo con una visita all’Old South Meeting House, che si trova a Downtown: qui è stato organizzato il Boston Tea Party, l’atto di protesta dei coloni nordamericani contro il governo.

Trinity Church

Maestosa, vicina alla Boston Public Library (la biblioteca più antica degli Stati Uniti) e soprattutto “tra i dieci più importanti edifici in America”: stiamo parlando della Trinity Church, costruita tra il 1872 e il 1887, chiesa episcopale realizzata in stile neoromanico (Richardsonian Romanesque). Oggi l’edificio convive tra passato e presente e si riflette nei grattacieli moderni: l’architettura convive in modo mozzafiato.

Museum of Fine Arts

A Boston è impossibile annoiarsi, considerando che possiamo arricchire l’itinerario andando alla scoperta dei suoi quartieri (come Back Bay), o visitare i musei, tra cui l’Isabella Stewart Gardner Museum o il Museum of Fine Arts (MFA): è una sorta di paese dei balocchi per chi ama l’arte, considerando che ospita diverse collezioni, non solo di arte americana, ma anche europea, asiatica e africana. Sono presenti rimandi al Rinascimento Italiano, alla pittura olandese e francese e all’arte antica, con particolare focus sull’arte egizia.

Bunker Hill Monument

Fonte: iStock

Premessa: sono diversi i monumenti che possiamo vedere qui, ma naturalmente alcuni rappresentano un pezzo importante della storia americana. Ci troviamo per l’esattezza a Charlestown, e il Bunker Hill Monument, che si può raggiungere dall’itinerario del Freedom Trail, è un antico obelisco alto 67 metri. Per costruirlo ci sono voluti ben 18 anni e il progetto è stato curato dall’architetto Solomon Willard. Icona del quartiere e della città di Boston, è possibile salire fino in cima all’obelisco per apprezzare il panorama della metropoli. Volendo possiamo raggiungerlo a piedi per vivere un’esperienza di turismo lento o in alternativa le linee di bus che si fermano nelle vicinanze sono 89 e 93.

Downtown Boston

Visitare la Capitale del Massachusetts significa perdersi nei suoi quartieri, come a Downtown, dove si trova il Boston Common, ma anche il Faneuil Hall Marketplace, il luogo ideale in cui fare shopping e portare a casa qualche souvenir. Per chi poi vuole provare la gastronomia di Boston (come il lobster roll o il roast beef sandwich, due piatti simbolo della cucina del luogo insieme alla pizza, proprio così), il punto di riferimento è il Quincy Market, in cui alla fine si può trovare gastronomia da tutto il mondo, anche giapponese e messicana. Il posto perfetto per ristorarsi tra un giro e l’altro, spendendo il giusto.

Little Italy di Boston, il North End

Sono diversi i quartieri caratteristici di Boston e di certo non possiamo non menzionare il North End, considerando che è conosciuto dai più come la Little Italy di Boston. Possiamo dunque tornare metaforicamente a casa visitando questo posto, la cui storia ci affascina: del resto siamo anche nel quartiere residenziale più antico della metropoli, dove con il tempo si sono trasferiti molti italiani e italo-americani. Tra le cose da vedere citiamo l’Old North Church, Paul Revere Mall (dove si trova la statua di Paul Revere, patriota americano), la casa di Paul Revere o magari la Skinny House, la casa più piccola di questa città immensa!

Boston Tea Party Ships & Museum

Tra le cose da vedere a Boston non possiamo non parlare del Boston Tea Party Ships & Museum, dove è possibile rivivere l’evento che ha dato vita all’America: proprio così, qui è prevista un’esperienza immersiva e multisensoriale con attori dal vivo, mostre interattive e repliche a grandezza naturale dei velieri del XVIII secolo. Un vero e proprio incontro con la storia in memoria del Boston Tea Party, con la possibilità di assistere alla rievocazione in 3D e naturalmente assaporare alcuni dei tè insieme a biscotti, torte o scones.

Boston Harbor Islands

Oltre alla Boston urbana, possiamo scoprire i dintorni ma soprattutto possiamo visitare le Boston Harbor Islands. Le isole della baia di Boston sono a dir poco mozzafiato e proprio qui si trova il faro più antico d’America: stiamo parlando di 34 isole, con due che sono in realtà delle penisole, e di certo ognuna ha la sua particolarità anche considerando che sono presenti delle attrazioni storiche o in generale possiamo ammirare il panorama naturalistico. Tra le isole da visitare c’è quella di Georges Island, dove si trova il Fort Warren. In alternativa è possibile prendere il traghetto per Spectacle Island, dove ci attendono una spiaggia, sentieri e il panorama dello skyline di Boston. In estate, è anche un luogo super movimentato dove assistere a concerti ed eventi.