The White Lotus, le location incredibili della terza stagione

I luoghi scelti come location per gli episodi della famosa serie tv ci faranno sognare: il nuovo gruppo di vacanzieri è pronto a vivere la Thailandia tra lusso, intrighi e spiritualità

Fonte: iStock/NowTv Location The White Lotus 3

Una sceneggiatura brillante e costruita su un perfetto equilibrio tra commedia e dramma ha reso The White Lotus una delle serie tv più apprezzata degli ultimi anni. Vincitrice di 15 Emmy, la serie rivela i segreti e le verità distorte di una catena di hotel di lusso partita durante il lockdown nel 2021 e dal 17 febbraio su NowTv e Sky con l’attesa terza stagione. Mentre l’ambientazione della seconda stagione è passata dalle Hawaii alla costa nord-orientale della Sicilia, The White Lotus 3 è stata girata in Thailandia.

La prima stagione ha sfruttato gli hotel vuoti durante il lockdown, girando nel lussuoso Four Seasons Resort Maui a Wailea. La seconda stagione è riuscita a superare l’ambientazione altissima delle Hawaii, girando nella pittoresca Sicilia e ambientando la scena principalmente al San Domenico Hotel di Taormina. La terza stagione vede una nuova squadra di vacanzieri ultra-ricchi in una nuova filiale del The White Lotus Hotel in un lussureggiante affioramento in Thailandia.

Dove è stata girata The White Lotus 3

Gli attori del cast includono la star di Harry Potter Jason Isaacs, Aimee Lou Wood di Sex Education, Lalisa Manobal e Natasha Rothwell, che riprenderà il suo ruolo di responsabile della spa della prima stagione. È stato confermato che le riprese della serie si sono svolte nella capitale Bangkok e sulle isole di Phuket e Koh Samui.

“Siamo lieti di aver collaborato con l’Autorità per il turismo della Thailandia per realizzare la visione creativa di Mike White e mostrare tutto ciò che il meraviglioso paese della Thailandia ha da offrire” ha affermato il vicepresidente esecutivo della produzione per HBO, Janet Graham Borba, in una dichiarazione sulla serie tv. Secondo quanto riferito, HBO ha negoziato un accordo redditizio con la Thailandia, per un rimborso fiscale del 30%, che ammonta a 4,4 milioni di dollari di risparmi effettivi. Ciò ha contribuito ad allontanare i creatori da altre potenziali destinazioni per la nuova stagione, tra cui il Giappone.

Lo showrunner di The White Lotus Mike White ha scelto la Thailandia anche per i suoi legami spirituali e religiosi. “La prima stagione ha in un certo senso evidenziato il denaro, la seconda si è incentrata sul sesso e la terza stagione sarà uno sguardo satirico e divertente sulla morte, la religione e la spiritualità orientali“, ha spiegato il creatore. Secondo il capo del dramma di HBO, Francesca Orsi, la Thailandia ha anche attratto White perché ha permesso alla trama di esplorare il tema “spiritualità contro ego”, che può essere “contrapposto alla religione orientale”.

Fonte: Ufficio Stampa MNComm

Koh Samui

Ko Samui, situata sul golfo di Thailandia, è la seconda più grande isola del territorio, nonché tra le più amate dai viaggiatori. Conosciuta per le palme, le foreste di cocco, il mare cristallino e trasparente e la foresta fluviale, l’isola ospita tantissimi resort di lusso, tra i quali anche il Four Seasons Resort Koh Sumai, location della terza stagione di The White Lotus.

Tantissime sono le cose da fare in questo paradiso terrestre: avventure all’aria aperta, dallo sci d’acqua ai tour in barca nel golfo, visitare un santuario degli elefanti (che potreste aver notato nel trailer di The White Lotus 3) e raggiungere la famosa statua dorata del Grande Buddha situata all’interno del tempio di Wat Phra Yai

Mai Khao Villas

Alcune parti della serie sono state girate anche all’Anantara Mai Khao Villas, un agglomerato di splendide ville vicino a Phuket. Il trailer ufficiale, per esempio, mostra Nicholas Duvernay all’hotel in un padiglione di vetro circondato (appropriatamente) da uno stagno di fiori di loto.

La struttura ricettiva è situata sulla punta settentrionale di Phuket, proprio dove si trovano alcune delle più affascinanti dell’intero territorio. Da qui, infatti, è possibile raggiungere la spiaggia più lunga di Phuket e lo spettacolare Parco nazionale di Sirinat, uno dei luoghi più amati dai viaggiatori.

Fonte: Ufficio Stampa MNComm

Bangkok

Alcune scene nel trailer di The White Lotus 3 mostrano vari personaggi vacanzieri che visitano Bangkok, passeggiando tra mercati affollati molto popolari tra i visitatori della zona. Sebbene le location specifiche non siano ancora state identificate, l’Asiatique Riverfront Market, il Chatuchak Weekend Market e Khao San Road sono alcune delle destinazioni turistiche più popolari della zona.

Negli ultimi anni, il Fisherman’s Village si è trasformato da un singolo vicolo di bancarelle del mercato in una delle principali attrazioni di Koh Samui, piena di bancarelle che vendono vestiti, borse, scarpe, cianfrusaglie e souvenir intervallate da ristoranti all’aperto, chioschi di cibo sfrigolante e bar allegri. Gli isolani locali sono stati invitati a fare da comparse in diverse scene della serie, tra cui alcune feste notturne e una battaglia d’acqua in stile Songkran (Capodanno thailandese).

Fonte: iStock

Villa Jacinta

Situata nella tranquilla zona balneare di Cheong Mon, Villa Jacinta è stata utilizzata come una delle lussuose location private per le riprese. La sua posizione in cima ai punti più alti della tenuta di Samujana offre ai visitatori alcune delle migliori viste sul Golfo della Thailandia. Non si sa ancora a cosa servisse la villa nella serie, ma gli interni eleganti e le pareti scorrevoli in vetro che si aprono sullo scenario lussureggiante rendono questa villa gloriosa da ogni angolazione.

Baia di Phang Nga

Le acque verde giada e le fantastiche isole calcaree della baia di Phang Nga, che si snodano tra Phuket e Krabi, sono state protagoniste di numerosi film, tra cui il film di James Bond L’uomo dalla pistola d’oro del 1965 e Una notte da leoni 2. L’area offre anche il primo scorcio che vediamo nel primo micro-trailer della terza stagione di The White Lotus, con un motoscafo che sfreccia attraverso l’inconfondibile paesaggio marino di Phang Nga al tramonto.

Per vedere quest’area al meglio, si consiglia di prenotare una gita di un giorno con John Gray Sea Canoe, uno dei pochi operatori sostenibili della zona, o noleggiare uno yacht privato da Simpson Marine, che noleggia di tutto, dai phinisi in legno ai motoscafi fino ai superyacht.