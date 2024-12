Nostalgia travel: il nuovo trend, sempre più amato dai viaggiatori

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Art Deco District Ocean Drive, South Beach Miami

Nel 2025, i viaggiatori riscoprono il fascino del passato, abbracciando un desiderio di semplicità e connessione autentica. Questa tendenza, individuata da una ricerca di Globetrender e Amadeus e definita Nostalgia Travel, vede un crescente interesse verso viaggi ispirati ai ricordi d’infanzia, alle esperienze simboliche come lune di miele e gap year, e all’estetica di decenni ormai passati. La nostalgia diventa così una risposta rassicurante in un mondo in costante evoluzione.

Il revival degli anni ‘90

Si tratta di un trend generale che, a quanto pare, non riguarda solo il turismo, dal momento che il ritorno della cultura degli anni ’90 è praticamente ovunque: dai film alle cassette, passando per le macchine fotografiche digitali vintage tanto amate dalla Gen Z. Nel settore dei viaggi, per gli adulti questo si traduce nel desiderio di rivivere i momenti magici della propria giovinezza. Un esempio eclatante in questo senso è il successo della recente iniziativa di Airbnb, che ha lanciato un soggiorno ispirato alla casa di Polly Pocket, replicando l’iconico giocattolo degli anni ’90.

Allo stesso modo, città simbolo come Miami, resa celebre dalla serie Miami Vice, assistono a un aumento considerevole di visitatori nostalgici, desiderosi di rivivere l’atmosfera glamour di quegli anni. Mentre Honolulu ha visto aumentare la sua quota di traffico dal 18,2% nel 2015 al 21,8% nel 2024, confermandosi meta prediletta da chi cerca il fascino senza tempo delle Hawaii.

Il boom di vacanze in caravan, camping e campi estivi

Con l’avanzare dell’età dei Millennials, anche le vacanze in caravan o in campeggio stanno vivendo una seconda giovinezza. Eurocamp, un’azienda storica del settore, ha registrato un aumento record delle prenotazioni per il 2024, il migliore anno della sua storia cinquantennale. Mentre negli Stati Uniti stanno spopolando i campi estivi per adulti: Club Getaway ha registrato un aumento del 9% dei ricavi rispetto all’anno scorso, a riprova di quanto sia forte la voglia di ritrovare le emozioni delle estati della gioventù.

Il bello è che queste esperienze non si limitano a riproporre attività del passato, ma offrono agli adulti l’opportunità di condividere con i propri figli momenti speciali della loro infanzia. Un sondaggio di Crystal Ski Holidays ha rivelato che il 60% dei britannici ha cercato di ricreare i propri viaggi d’infanzia con i figli, mentre il 90% li ha portati nei luoghi che frequentava da bambino.

Cosa cercano i turisti nostalgici

Sempre più viaggiatori scelgono di tornare in destinazioni che hanno un valore simbolico o emotivo per loro. Possono essere i luoghi delle vacanze dell’infanzia, come spiagge o campeggi, oppure legati a momenti significativi della vita, come una luna di miele o un viaggio post-laurea. Questo tipo di viaggio offre la possibilità di rivivere ricordi felici e di ristabilire una connessione personale con il passato. È un modo per sfuggire alle complessità del presente e rifugiarsi in un’epoca percepita come più semplice e serena.

Le vacanze nostalgiche non sono solo un viaggio nel passato individuale, ma diventano spesso un’occasione per vivere esperienze intergenerazionali, con nonni, genitori e figli che si trovano a condividere luoghi e attività che hanno segnato la giovinezza dei membri più anziani della famiglia. Questi viaggi rafforzano i legami familiari, consentendo di trasmettere tradizioni, valori e storie personali. Le nuove generazioni, da parte loro, vivono questi luoghi con occhi diversi, ma ugualmente affascinati dalla magia di esperienze autentiche, come picnic su prati verdi, campeggi sotto le stelle o passeggiate lungo sentieri già percorsi da genitori e nonni.

L’interesse diffuso per tutto ciò che è vintage porta alla ricerca di hotel con design d’epoca, arredati con mobili degli anni ’50 o ’60, viaggi a bordo di treni storici o a partecipare a eventi a tema retro. Proposte che non solo soddisfano il desiderio di nostalgia, ma regalano anche nuovi, indelebili ricordi.