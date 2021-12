Dolomiti Paganella in famiglia, il viaggio top dell’inverno

In montagna ma senza sciare: dove andare in Italia

Dalle discese mozzafiato sulla neve fresca alle golosità di Eurochocolate, passando per mille esperienze avventurose per grandi e piccini: in Dolomiti Paganella, l’inverno si trascorre in famiglia. Con la riapertura degli impianti di risalita, che ha segnato l’inizio della stagione sciistica, questo fantastico scenario naturale si arricchisce di tantissime attività da fare all’aperto per godersi le vacanze da soli, con i figli o con gli amici. Ricordiamo che, per l’accesso alle piste da sci, è necessario essere in possesso del Green Pass (o del Super Green Pass, se in zona arancione).

Dolomiti Paganella, le attività sulla neve

Lo scorso 3 dicembre 2021, la ski area Dolomiti Paganella e i suoi impianti di risalita hanno riaperto i battenti per l’inaugurazione della stagione sciistica di questo inverno. Sino al prossimo marzo, sono tantissime le esperienze che i più avventurosi potranno concedersi, nella cornice incantevole delle Dolomiti di Brenta e dell’Altopiano della Paganella. A partire proprio dalle piste da sci, oltre 50 km di percorsi innevati in grado di soddisfare tutte le esigenze, da quelle dei provetti sciatori a quelle di chi si approccia per la prima volta a questo sport.

Ma non solo: il comprensorio offre ampi spazi per chi vuole cimentarsi nello sci di fondo e divertentissime piste dove sfrecciare a bordo di uno slittino, per godere del bellissimo panorama invernale da un punto di vista diverso. Chi non ama particolarmente sciare, può invece tuffarsi in un’esperienza meravigliosa a contatto con la natura dedicandosi ad una splendida ciaspolata: passeggiare sulla neve è il modo migliore per ammirare boschi e montagne, e con i più piccini ci si può divertire alla ricerca delle impronte dei vari animali.

È nella vivace cornice di Andalo che si può invece pattinare sul ghiaccio, volteggiando tra le piste all’aperto o presso lo Stadio del Ghiaccio. Chi cerca un po’ di adrenalina non può perdersi un’avventura all’Ice Racing Kart, una meravigliosa pista di go kart perfetta per adulti e ragazzi. I suoi veicoli alimentati ad energia elettrica e dotati di ogni sicurezza garantiscono un’esperienza indimenticabile. L’Acquapark è poi il ritrovo ideale per tutta la famiglia: mentre i bimbi si divertono tra scivoli e giochi d’acqua, mamma e papà possono concedersi un po’ di relax tra spa e idromassaggio.

Cosa fare sulle Dolomiti con i bimbi?

Tra le tante avventure che si possono vivere in Dolomiti Paganella, ce ne sono alcune perfette soprattutto per le famiglie. È il caso della magica esperienza sulla slitta trainata da cavalli, per andare alla scoperta degli incantevoli paesaggi innevati del Parco Naturale Adamello-Brenta. Per i futuri campioni di sci, ci sono poi ben 6 campi scuola dedicati ai bambini e piste bellissime adatte ai più piccini. Mentre i grandi si godono una giornata sulla neve, c’è anche la possibilità di lasciare i bimbi nei tanti baby park che, tra gonfiabili e avventurose discese in bob, garantiscono un divertimento incredibile.

Chi vuole vivere un’esperienza davvero unica, non può lasciarsi sfuggire l’occasione di visitare la Biblioigloo, la prima biblioteca in Italia a trovarsi sulle piste da sci. Comoda da raggiungere anche con la telecabina, ha tantissime attività per intrattenere ragazzi e bambini. Non può poi mancare una bella passeggiata alla scoperta dei mercatini di Natale più belli del Trentino e degli splendidi presepi che tanti borghi organizzano annualmente. Mentre gli amanti del cioccolato possono già segnarsi le due date principali: il 18 dicembre 2021 e dall’11 al 14 febbraio 2022 si terrà Eurochocolate Winter, tra le imponenti vette dolomitiche.