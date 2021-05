Disegna una città sostenibile e tecnologica e parti per la Cina

editato in: da

Alcuni la definiscono la città che è nata due volte e in effetti la storia di Dongguan conferma che è così. Le origini della città situata nella provincia centro meridionale del Guangdong sono antichissime, e risalgano a migliaia di anni fa. Con il tempo, però, la città si è evoluta spostando i suoi interessi sulla tecnologia e sulla protezione ambientale.

Famosa per la sua produzione globale, la città è anche un importante centro di esportazione per tutta la Cina. Sapevate che uno smartphone su cinque, venduto nel mondo, viene prodotto proprio qui?

La sua seconda rinascita, come anticipato, riguarda l’innovazione. La città è stata premiata dalle Nazioni Unite come città giardino internazionale proprio per la scelta di mettere al primo posto nella sua politica locale la protezione ambientale e lo sviluppo ecosostenibile dimostrando che tecnologia e rispetto per l’ambiente possono andare di pari passo.

Oggi Dongguan ha scelto di puntare tutto suoi giovani. È a loro, infatti, che è rivolto il concorso Draw me the Environmentally Friendly City of Dongguan of Tomorrow – Disegna la Dongguan ecologica di domani -.

A essere chiamati all’appello sono i ragazzi europei, rispettivamente provenienti da Francia, Germania e Italia. In palio per i giovani visionari che sapranno immaginare una città sostenibile ed ecologica tra trent’anni, c’è un viaggio in Cina per una settimana, per scoprire le meraviglie antiche e moderne del Paese.

Il concorso è stato lanciato in occasione della Giornata Mondiale della Terra, nell’ambito del progetto di sviluppo sostenibile Change things, save the earth al quale la città ha partecipato.

Ai ragazzi che sceglieranno di aderire al progetto – che devono avere un’età compresa tra i 12 e i 18 anni – è richiesto di immaginare e disegnare la città di Dongguan nel 2050, includendo idee e possibili innovazioni ambientali. La data di scadenza per la presentazione del disegno è fissata al 7 maggio.

I vincitori di ciascuno dei tre Paesi europei partecipanti, avranno la possibilità di volare in Cina per una settimana, per scoprire la città avveniristica. Il regolamento e i moduli di partecipazione sono disponibili sul joindongguan.com. Tutti i disegni partecipanti al progetto diventeranno protagonisti di una mostra che verrà organizzata in città in occasione della Settimana dello sviluppo sostenibile a Dongguan.