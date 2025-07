Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Le spiagge della Calabria - Bagnara Calabra

Reggio Calabria e la sua provincia vantano ben 220 km di coste a dir poco uniche: siamo proprio sulla punta dello stivale, e di fronte a noi possiamo osservare il famoso Stretto di Messina. Tra il Mar Tirreno e il Mar Ionio, abbiamo la fortuna di visitare spiagge uniche, anche in provincia di Reggio Calabria. E allora andiamo alla scoperta delle spiagge di Reggio Calabria dove poter trascorrere una giornata all’insegna del relax, ammirando il panorama sconfinato di fronte a noi.

Capo Bruzzano

Siamo precisamente sulla costa ionica della provincia di Reggio Calabria e ci troviamo tra i comuni di Africo e Ferruzzano. Difficile non innamorarsi di questo territorio che si caratterizza per un arenile, oltre alle scogliere e alle rocce che sembrano quasi delle sculture create dal vento e dal mare. Una delle particolarità di questo luogo è sicuramente la presenza dei siti di nidificazione delle tartarughe.

Di fatto, il panorama è un pieno di contrasti: c’è la spianata alluvionale, ma anche le falesie e gli scogli che rendono tanto particolare il litorale, a tratti sabbioso e in alcuni punti ciottoloso. La distesa di sabbia è unica e viene separata proprio dagli scogli e dalle falesie: qui è inoltre possibile osservare la pianta marina dello Ionio, ovvero la Posidonia oceanica. È tra le spiagge più belle d’Italia, incastonata proprio nella scogliera, con un vasto arenile dove poter trascorrere la propria giornata al mare. Il motivo per cui è tanto famosa è proprio perché sembra un miraggio cromatico.

Spiaggia Marina Grande di Scilla

La spiaggia Marina Grande di Scilla fa parte del cosiddetto tratto di Costa Viola. A Reggio Calabria e provincia è possibile scoprire alcune delle spiagge più belle al mondo. Questa in particolare è conosciuta anche con il nome di Spiaggia delle Sirene e si caratterizza per la ghiaia sottile, mentre il mare è cangiante, quindi alterna tratti cristallini all’indaco. Inoltre, digrada verso il largo. La spiaggia è attrezzata ed è ideale per le famiglie in viaggio con i bambini.

Questo tratto di litorale è estremamente peculiare perché si affaccia proprio sullo Stretto di Messina: prende il nome di Costa Viola per via dei riflessi violacei tra mare e rocce, in particolare al tramonto. La spiaggia sonora di Marina Grande di Scilla si trova proprio qui, e vicino c’è il promontorio dove osservare il Castello Ruffo di Calabria.

Spiaggia di Caulonia Marina

Se stiamo preparando la nostra lista delle spiagge da vedere in Calabria, allora quella di Caulonia Marina è imperdibile. Tra sabbia e ghiaia, il mare è unico ed è ancora una volta cangiante (ma è proprio questa la particolarità di andare al mare in Calabria). Tra l’altro, sorge in un territorio in cui possiamo ammirare, oltre al mare, anche le zone collinari e il Parco Naturale Regionale delle Serre.

Non siamo nel tratto della Costa Viola, ma in quello della Riviera dei Gelsomini, in provincia di Reggio Calabria. Il suo mare cangiante è meraviglioso e vale la pena, una volta che ci si trova qui, visitare il borgo di Caulonia con un centro storico di origine medievale e una vista mozzafiato sulla distesa di sabbia e di acqua.

Spiaggia di Catona

Se agli scogli e alla ghiaia preferiamo invece la spiaggia di sabbia bianca, allora il nostro punto di riferimento è quella di Lido di Catona. È estremamente frequentato soprattutto da coloro che sono appassionati di sport acquatici quali il windsurf e il kitesurf. Il motivo è semplice: qui il vento è costante, quindi c’è la possibilità di mettersi alla prova e di rendere la propria permanenza in spiaggia ancora più divertente.

Per quanto riguarda il fondale, è digradante verso il largo. La sabbia bianca ci permette di piantare l’ombrellone e proteggerci dal sole, e il mare invece è cangiante in alcuni punti, quindi passiamo da tratti in cui è azzurro e cristallino ad altri di blu profondo di cui è impossibile non innamorarsi. Ci troviamo precisamente a Villa San Giovanni e dista 9 km a nord di Reggio Calabria e 4 da Villa San Giovanni. È un tratto a dir poco piacevole ed è fiancheggiato dal lungomare lungo quasi 1,5 km. Sottolineiamo inoltre che ci sono dei punti di spiaggia liberi e in altri sono presenti gli stabilimenti balneari.

Spiaggia di Bova Marina

Per chi ha organizzato la sua vacanza sulla costa ionica di Reggio Calabria, il punto di riferimento è di certo la spiaggia di Bova Marina. Tra sabbia e ghiaia, oltretutto è in gran parte libera anche se si possono trovare alcune attività balneari. Il tratto caratteristico di questo territorio è il mare tanto trasparente da sembrare quasi irreale.

Fa parte inoltre della Costa dei Gelsomini: il borgo antico di Bova rientra tra i borghi più belli d’Italia e vale la pena visitare anche la Torre Saracena del XVI secolo. Sempre nelle vicinanze si trova inoltre il Parco Archeologico di Archeo Deri.

Bagnara Calabra

Rimaniamo sempre sulla costa ionica di Reggio Calabria: ci troviamo precisamente a Bagnara Calabra, che di certo rientra tra le località balneari più amate e famose del territorio. Anche in questo caso, la particolarità è il panorama: oltre al mare, non possiamo non citare montagne e colline che costeggiano l’area. Per quanto riguarda la spiaggia di Bagnara Calabra, è lunga 2 km, di sabbia dorata finissima anche se sono presenti alcune rocce.

Il mare cambia colore in base alla profondità, quindi si passa dal blu al turchese, e di solito, soprattutto nelle giornate calme, è perfetto per praticare immersioni. È una spiaggia ben servita, quindi è possibile trovare, oltre agli stabilimenti balneari attrezzati, anche bar e ristoranti dove gustare le specialità calabresi. Tra le spiagge che segnaliamo, quella di Marinella si caratterizza per sabbia chiara mista a ghiaia e ciottoli. Il fondale è subito alto: ecco perché questa zona è indicata per chi fa snorkeling.

La Spiaggia della Tonnara di Palmi

È definita come la perla della Calabria: stiamo parlando della Tonnara di Palmi, una spiaggia bianchissima che si affaccia proprio su una piscina naturale d’acqua salata, come in un abbraccio. Il suo nome deriva dall’antica tonnara che si trovava proprio qui ed è una sorta di anfiteatro marino. Alle spalle del mare possiamo ammirare il Monte Sant’Elia che fa parte dell’Aspromonte. Possiamo anche osservare diversi isolotti, tra cui quello dello Scoglio dell’Ulivo, che è un simbolo della costa.

Siamo affacciati sulle Eolie e sulla Sicilia, e inoltre il tratto è lungo quasi 2 km. A renderlo tanto suggestivo è di certo il suo colore, oltre alla presenza di sabbia mista a ghiaia. La Tonnara presenta inoltre diversi lidi attrezzati, oltre ai tratti di spiaggia libera, ed è rinomata per un centro immersioni: quindi, per chi desidera fare sub e snorkeling, è del tutto possibile mettersi alla prova. Segnaliamo inoltre che nelle vicinanze sono presenti diverse grotte marine, tra cui la Grotta delle Sirene e la Grotta Perciata, che si possono raggiungere mediante un tour via mare.

Spiaggia di Riace Marina

È impossibile venire a Reggio Calabria (dove oltretutto si trova il famoso “più bel chilometro d’Italia”, ovvero il suo Lungomare Falcomatà) e non andare nella spiaggia di Riace Marina, che si trova proprio in provincia, nell’omonima località balneare. L’arenile di Riace Marina si caratterizza per sabbia chiara mista a ghiaia e ciottoli, con un mare cristallino e che digrada verso il largo.

Il motivo per cui suggeriamo decisamente di venire qui è perché questa spiaggia è famosa in tutto il mondo proprio perché sono state ritrovate le statue dei Bronzi di Riace, che raffigurano il giovane e il vecchio. È tra le zone di mare più belle della Calabria e non mancano tutti i servizi turistici necessari per trascorrere una meravigliosa giornata al mare.

Cala Janculla

Sempre a Reggio Calabria si trova una delle spiagge più belle al mondo, ed è Cala Janculla, un tratto della Costa Viola che possiamo raggiungere unicamente via mare. La costa è frastagliata e rocciosa, sono presenti delle calette piccole oltre a grotte nascoste, tutte da scoprire.

Quello che possiamo osservare è la macchia mediterranea, quindi tra boschi di pino e lecci. Da non perdere il Sentiero del Tracciolino, un itinerario di trekking famoso della Costa Viola. Come anticipato, stiamo parlando di una spiaggia esclusiva che è accessibile unicamente con una barca, per esempio da Palmi, Scilla o Bagnara Calabra.

Punta Pellaro

Per scoprire l’essenza di Reggio Calabria, l’ultima spiaggia che consigliamo di visitare è quella di Punta Pellaro, che è estremamente particolare e conosciuta in virtù della sua posizione geografica, delle condizioni del mare e del vento.

Sì, è tra le spiagge preferite da chi pratica windsurf e kitesurf, ma ciò che la rende così speciale non è solo questo, ma anche e soprattutto la vista sulle montagne della Calabria, sulla Sicilia e sull’Etna. La spiaggia è attrezzata con stabilimenti balneari, sono presenti negozi e strutture ricettive. Molti vengono proprio qui per fare un aperitivo guardando i coraggiosi che sfidano il mare e il vento. Da non perdere.