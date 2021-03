Decolla il primo volo di Ego Airways, la nuova compagnia made in Italy

editato in: da

È tutto pronto per il battesimo ufficiale di Ego Airways, la nuova compagnia aerea Made in Italy, la cui nascita era stata annunciata a dicembre 2020.

Il primo volo della nuova compagnia aerea italiana decolla da Catania il 30 marzo 2021 diretto a Parma. Poi, l’Embraer 190 “Martina” toccherà Lamezia Terme, Forlì e, nei giorni successivi, Bari e Firenze dove, in ciascuno scalo, sarà accolto con la scenografica cerimonia del “water cannon”. Una grande avventura sta finalmente per iniziare.

Dopo i voli inaugurali, la Ego Airways incomincerà a volare a pieno ritmo a partire dal 28 maggio. Alle prime rotte italiane già annunciate a inizio gennaio ovvero Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Forlì, Lamezia Terme e Parma, si aggiungeranno altre destinazioni nazionali, come Olbia, e anche estere, tra cui Mykonos e Ibiza. Nuovi collegamenti per destinazioni italiane ed estere saranno annunciati nelle prossime settimane.

Le rotte sono state scelte per dare la possibilità a chiunque di tornare a viaggiare sia per vacanza, verso alcune delle mete più richieste dell’estate, sia per lavoro.

I voli si possono quindi già prenotare e le tariffe sono molto interessanti. Due le fasce di prezzo, con voli a partire da 48,90 euro, per le tariffe Just Go, e da 98,90 euro per la Private, che si differenziano principalmente per la tipologia di posto. Entrambe possono essere personalizzate nel corso della prenotazione o al check-in, scegliendo tra le “ancillaries” a pagamento proposte dalla compagnia aerea.

Infatti, si può migliorare l’esperienza di volo personalizzando i servizi come, per esempio, prenotare un’auto privata da e per l’aeroporto, chiedere menu speciali (vegani, proteici e super healthy) e quant’altro.

È una compagnia aerea assolutamente con l’Italia nel cuore, la Ego Airways. La valorizzazione del territorio italiano – e in generale del Made in Italy – lo dimostra il menu a base di prodotti freschi italiani, con packaging di cibo e bevande eco-friendly e, nella visione ancora più a lungo termine, c’è anche l’obiettivo di riuscire a reinvestire in energie rinnovabili per azzerare le emissioni di CO2.

Quanto alla questione sicurezza in volo, la nuova compagnia ha adottato le più severe regole per garantire la salute dei propri passeggeri: oltre alla sanificazione regolare fra un volo e l’altro, al termine della giornata lavorativa viene effettuato un processo di disinfezione e sanificazione approfondito. Inoltre, gli Embraer 190 della flotta sono dotati di filtri HEPA di ultima generazione, che purificano l’interno della cabina mescolando l’aria fresca proveniente dall’esterno, in modo da assicurare un ricambio totale ogni tre minuti circa, mentre batteri, virus e altre particelle vengono eliminati con un’efficacia superiore al 99%. Infine, il personale di terra e di bordo ha seguito corsi di aggiornamento in merito alle procedure di sanificazione e agli standard di sicurezza richiesti, tenendo conto degli ultimi avvenimenti legati all’epidemia di Covid-19, ma anche delle norme vigenti in precedenza.