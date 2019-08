David e Victoria Beckham sono in vacanza in Puglia: ecco dove

editato in: da

La Puglia continua a incantare le star internazionali. Questa volta a rimanere affascinanti dalla bellezza della campagna pugliese sono David Beckham e la moglie Victoria che, insieme a tutta la famiglia, hanno scelto Borgo Egnazia, a Savelletri di Fasano, per le loro vacanze estive.

A svelare con indizi la località è stata la stessa Victoria che ha postato sul proprio profilo Instagram vari scatti ricordo, tra cui un selfie in bici con il marito e la frase “Felice estate! Baci dalla Puglia” e una foto di David con il figlio.

L’ex campione di Milan, Real Madrid e Manchester United e l’ex Posh Spice si godono l’estate tra pedalate in bicicletta, cene al ristorante e mattinate in spiaggia, nella splendida cornice della zona di Fasano che, due anni fa, aveva incantato anche Madonna e che l’estate scorsa aveva ospitato il mega matrimonio-evento americano a cui aveva preso parte anche Ivanka Trump.

Anche la celebre pop star americana, infatti, aveva soggiornato a Borgo Egnazia, resort a 5 stelle nei pressi del sito archeologico Egnazia, immerso nel verde e nella quiete delle colline pugliesi, tra uliveti secolari e uno sguardo al blu del Mare Adriatico.

Borgo Egnazia, costruito in tufo, pietra locale della zona, si ispira alle antiche masserie e ai villaggi pugliesi di una volta. Il complesso ha tre aree principali: la Corte, sofisticato ed elegante edificio centrale con camere finemente arredate; il Borgo, cuore pulsante della struttura con la piazza, le stradine e gli angoli che ricordano un tipico villaggio pugliese rurale; le Ville, arredate in stile classico ma ricercato e dotate di ogni confort.

Due beach club vengono incontro alle esigenze di tutti gli ospiti. Cala Masciola, a soli 10 minuti a piedi dal resort e con a disposizione un fish restaurant, si distingue per il caratteristico scoglio basso, mentre La Fonte, a 8 minuti di auto, è perfetta per le famiglie con bambini grazie ad attrezzature per giocare, sabbia fine, acque limpide, bar e lettini.

Savelletri è l’incantevole punto di approdo dell’Adriatico e regala una vista affascinante sul mare tra tesori archeologici e il suggestivo porticciolo abbracciato dalla scogliera.

Grazie alla sua bellissima costa, alle antiche masserie trasformate in lussuosi resort, al miglior campo da golf di Puglia e al Parco Archeologico di Egnazia che custodisce meravigliosi reperti dell’epoca messapica e romana, Savelletri è una delle mete turistiche più ambite di Puglia.

Non sorprende, allora, che numerose star del jet set internazionale la scelgano come località per le loro vacanze. E i Beckham non sono da meno.