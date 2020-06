Crociere: salpano le navi di MSC con le offerte

editato in: da

MSC Crociere ha annunciato la sospensione delle proprie crociere fino al 31 luglio 2020 (estendendo lo stop che doveva concludersi l’11 c.m.), il che significa che le sue navi salperanno a partire dall’1 agosto.

In compenso, chi volesse essere certo di partire e prenotare una crociera per l’autunno-inverno può approfittare delle offerte. Ci sono crociere a partire da 349 euro a persona con le tariffe speciali “Happy Winter”. Inoltre, resterà attiva ancora per un bel po’ la flessibilità e si potrà versare un anticipo di 50 euro a persona saldando il viaggio 48 ore prima della partenza.

MSC Crociere offre agli interessati dalle crociere cancellate, un Future Cruise Credit (FCC) con cui è possibile trasferire l’intero importo del viaggio prenotato e pagato su una nuova crociera a scelta su qualsiasi nave e per qualsiasi itinerario fino alla fine del 2021. In più, gli ospiti riceveranno un credito da utilizzare a bordo.

Coloro che hanno prenotato una crociera in programma tra l’1 agosto e il 31 ottobre 2020, potranno godere dell’estensione del “Flexible Cruise Programme”, che consente di riprogrammare la crociera a una futura data di partenza fino al 31 dicembre 2021. La riprogrammazione fino a 48 ore prima della partenza vale per i pacchetti ‘Solo Crociera’ o, per i pacchetti ‘Crociera + Volo’, fino a 96 ore prima della partenza del volo. CHi ìno è ancora partito e aspetta l’occasione giusta per spendere il prorpio voucher può pensare a una di queste crociere scontate.

La MSC Virtuosa salperà a novembre per un tour di sette giorni nel Mediterraneo. L’imbarco è da Genova, Civitavecchia e Palermo e si toccheranno i porti di La Valletta, Barcellona e Marsiglia.

La Seaview, la nave più grande mai costruita in Italia, invece, resterà posizionata in Medioriente. La crociera partirà a dicembre da Dubai (Emirati Arabi Uniti) o da Doha (Qatar) per un viaggio che toccherà l’Emirato di Abu Dhabi, l’isola di Sir Bani Yas Is e il Bahrain. Naturalmente al prezzo della crociera bisognerà aggiungere il costo del volo.

Sempre a partire da meno di 350 euro a persona si può navigare tra le isole dei caraibi. La MSC Seaside, la splendida nave col pavimento di cristallo che parte a novembre da Miami farà una crociera di sette giorni tra Ocho Rios (Giamaica), George Town alle Cayman, l’isola di Cozumel in Messico e l’isola privata di Ocean Cay alle Bahamas. Anche qui bisogna aggiungere il volo per Miami.

E poi ci sono le crociere del 2021, anno in cui saranno varate anche delle nuove navi attualmente in costruzione – la MSC Virtuosa e la Seashore – e nuovi itinerari. La Seashore entrerà in servizio dal Primo agosto 2021, con un leggero ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, a causa dalla chiusura temporanea del cantiere navale per la pandemia Covid-19. La nave avrà il più alto rapporto di spazi all’aperto per ospite di qualsiasi nave della flotta e offrirà il popolare itinerario delle “Sei Perle” che partirà da Genova, Napoli o Messina per dirigersi a La Valletta (Malta), Barcellona (Spagna) e Marsiglia (Francia).

Dall’8 maggio invece prenderà il largo la nuovissima Virtuosa che trascorrerà la sua prima stagione estiva con crociere da 7 a 14 notti in partenza da Kiel (Germania) e da Copenhagen (Danimarca), alternando itinerari verso i fiordi della costa occidentale norvegese e le Capitali baltiche.

Tra i nuovi itinerari che prenderanno il via nel 2021 ci sono la Tunisia, l’Irlanda, l’Islanda e Capo Nord.

Negli utlimi mesi le compagnie crocieristiche hanno fatto significativi investimenti per garantire crociere sicure e innovative. È giunto quindi il momento di prendere il largo.