TTG 2024, intervista a Luigi Stefanelli di Costa Crociere

Le crociere sono sempre più un successo e abbiamo chiesto a Luigi Stefanelli, Vicepresidente Associato per la Regione Sud Europa di Costa Crociere, ci spiegarci il perché. Dopo un’estate in linea con le aspettative e la soddisfazione dei clienti addirittura superiore, nel corso del 2024 ci sono state tante novità dal punto di vista degli itinerari: la compagnia è l’unica ad andare da Atene alle isole greche fino a Istanbul, ma soprattutto è l’unica a proporre le sea destination. Nate quest’estate, saranno la grande novità del 2025. Si tratta in pratica di esperienze che vengono offerte ai passeggeri in certi luoghi e in certi momenti. La nave rallenta o si ferma in un determinato punto in un determinato momento affinché l’ospite possa goderne dalla prospettiva del mare.

Intervista a Luigi Stefanelli di Costa Crociere