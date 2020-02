Crociera low cost per l’estate e tutte le escursioni regalate

editato in: da

È già tempo di pensare alle vacanze estive: se quest’anno volete concedervi una crociera, c’è un’offerta che fa proprio al caso vostro. Potrete solcare i mari alla scoperta di posti meravigliosi, vivendo grandissime avventure e portando a casa ricordi che rimarranno indelebili nella vostra memoria. E tutto a prezzi davvero imbattibili, grazie alla promozione di Costa Crociere.

La compagnia ha infatti deciso di lanciare la sua Super All Inclusive, un’offerta strepitosa per viaggiare sulle navi in partenza entro il 30 novembre 2020. I prezzi partono da 649 euro a persona ed includono il servizio All Inclusive in cabina doppia interna, le bevande, le tasse portuali e tutte le quote di servizio. Inoltre, avrete la possibilità di effettuare ben 5 escursioni gratuite a scelta tra le tantissime proposte di Costa Crociere. Ma dovrete affrettarvi, perché le prenotazioni scadono il prossimo 29 febbraio 2020.

L’offerta prevede, come abbiamo detto, il servizio All Inclusive. Potrete gustare buonissimi pasti presso i ristoranti di bordo e avrete diritto a bevande illimitate tra una vasta offerta di bibite analcoliche, birre, aperitivi, vini, liquori e cocktails. Inoltre avrete accesso a tutto l’intrattenimento di bordo e potrete addirittura chiedere il servizio in camera per la colazione, senza alcun costo aggiuntivo. Come funziona invece per le escursioni? Parte della quota prevista è inglobata nella tariffa della crociera, mentre il resto verrà saldato a bordo solo nel caso in cui deciderete di partecipare.

Un esempio? Potrete acquistare una crociera di 7 giorni nel Mediterraneo a partire da 649 euro, di cui 600 euro da versare al momento della prenotazione. I 49 euro restanti li pagherete solamente quando sarete a bordo, e non dovrete versare alcuna quota aggiuntiva se deciderete di non prendere parte alle varie escursioni. A proposito, sul sito ufficiale di Costa Crociere potrete trovare tutte le bellissime avventure che vi attendono a terra: visite guidate alle più affascinanti città europee, giornate di relax su splendide spiagge e mille altre esperienze tutte da vivere.

Gli itinerari che potrete prenotare usufruendo di questa offerta sono davvero fantastici. Oltre alla crociera sul Mediterraneo, disponibile sia per i viaggi da 3 a 5 notti che per quelli da 6/7 notti, avete la possibilità di scegliere una suggestiva crociera di 7 notti nel Nord Europa, alla scoperta del magnifico panorama dei fiordi e del fascino dei piccoli villaggi colorati che punteggiano il suo paesaggio. Oppure una crociera di 7 notti ai Caraibi, dove potrete godere di temperature bollenti e di lunghissime giornate passate tra spiaggia e mare. Infine, l’offerta è valida per le crociere di 7 notti negli Emirati Arabi, alla scoperta di città futuristiche e infinite distese desertiche.