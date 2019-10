Bequia, l’isola dei Caraibi più segreta ed esclusiva

editato in: da

Amate i Caraibi, ma siete alla ricerca di un posto esclusivo dove trascorrere le vostre vacanze? Potreste considerare l’isola di Bequia, uno dei piccoli segreti dell’arcipelago delle Grenadine. Situato pochi chilometri a sud dell’isola di Saint Vincent, la più grande dell’area, questo fazzoletto di terra circondato dalle splendide acque azzurre del Mar dei Caraibi è uno dei meno conosciuti e meno esplorati dai turisti.

Bequia è un luogo incantevole, dove sorgono numerosi resort di lusso che offrono ogni confort ai propri ospiti. Le sue splendide spiagge, i limpidi fondali marini dove praticare snorkeling e una natura lussureggiante rendono l’isola un ottimo posto dove trascorrere le proprie vacanze. E probabilmente sarebbe molto più frequentata dai turisti, se raggiungerla fosse un po’ più semplice. In effetti, a Bequia si arriva solitamente via nave o via aereo dopo un lungo percorso che tocca molte altre isole dell’arcipelago.

Nei suoi pressi ci sono molte altre località turistiche, come l’isola di Saint Vincent e Palm Island, ma anche famose proprietà private che ogni anno ospita numerosi vip. Ad esempio tutti conoscono Mustique, la meta scelta da Kate e William per trascorrere le vacanze estive assieme ai loro bambini. Cosa contraddistingue Bequia dalle tante altre destinazioni possibili nelle Piccole Antille?

Senza alcun dubbio, proprio il fatto di essere una località ancora così esclusiva, ma non per questo priva di quei servizi necessari a garantire ai turisti un’esperienza indimenticabile. Fino a qualche decennio fa, l’isola non era toccata dalla corrente elettrica e vi erano solo poche stradine non asfaltate che permettevano di spostarsi al suo interno. Oggi, nonostante le numerose innovazioni, Bequia mantiene un’atmosfera antica e incontaminata. Ma sono presenti numerose strutture ricettive di gran lusso, come ad esempio il Bequia Beach Hotel, situato sulla Friendship Bay.

Questo resort, a partire dal 12 dicembre 2019, offrirà ai suoi ospiti uno speciale volo aereo diretto da Barbados, così da evitar loro un lungo viaggio tra le isolette delle Antille. Certo, un servizio del genere non può che essere simbolo di lusso: in effetti, soggiornare al Bequia Beach Hotel richiede una disponibilità economica piuttosto notevole. Se non avete un budget così consistente, tuttavia, sull’isola potrete trovare molti altri hotel e appartamenti a prezzi inferiori. La maggior parte di loro si trova lungo la Friendship Bay, la costa meridionale a forma di mezzaluna che rappresenta la parte più turistica.