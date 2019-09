Cristina Chiabotto: è Tel Aviv la meta del suo addio al nubilato

editato in: da

È stata una magnifica sorpresa, per Cristina Chiabotto: l’ex reginetta di bellezza è quasi pronta alle sue nozze con Marco Roscio, ma nulla era ancora stato deciso per il suo addio al nubilato. E invece avevano organizzato tutto le sue amiche, in gran segreto.

La showgirl, lo scorso fine settimana, è volata a Tel Aviv per celebrare i suoi ultimi giorni da nubile. Una località che aveva sempre desiderato visitare, ma che fino ad ora era rimasto il suo sogno nel cassetto. Sua sorella, assieme ad alcune delle loro amiche più care, hanno deciso di regalarle questo week-end tanto desiderato. Così, qualche giorno fa le 8 ragazze sono volate verso la splendida cittadina israeliana, che in poche ore ha letteralmente conquistato il cuore della Chiabotto. Immancabile un selfie al mare al tramonto, tra le calme acque del Mediterraneo. E poi, una passeggiata a Gerusalemme, dove l’ex Miss Italia ha lasciato il suo cuore.

Un viaggio del genere potrà essere d’ispirazione a moltissime altre coppie che si preparano al grande giorno. Chi non vorrebbe dedicarsi un addio al nubilato/celibato in una località dalle mille meraviglie come Tel Aviv? E se pensate che sia decisamente fuori budget per le vostre tasche, potrete ricredervi spulciando le offerte online. Volare in Israele, soprattutto in alcuni periodi dell’anno, può essere molto economico. Dovrete certamente avere un po’ di pazienza e cercare ciò che fa per voi: molte compagnie aeree low cost partono dai principali aeroporti italiani in direzione Tel Aviv.

Una volta arrivati là, vitto e alloggio potranno sembrarvi un po’ cari. Ma niente paura: anche qui, basta attrezzarsi per scoprire un’infinità di offerte tra b&b, ostelli e appartamenti a basso prezzo. Ora che il più è fatto, potrete godervi un magnifico soggiorno. A Tel Aviv ci sono tantissime cose da scoprire, decine di attrazioni che l’hanno resa una delle mete turistiche più apprezzate degli ultimi anni. Le sue spiagge splendide, affacciate sul Mar Mediterraneo, sono una delle ragioni per cui molti viaggiatori si recano nella capitale israeliana. In particolare, è assolutamente imperdibile la splendida passeggiata lungomare che porta dal centro a Jaffa, pittoresca cittadina fortificata da cui ammirare lo skyline di Tel Aviv.

Durante la giornata, potrete passeggiare lungo le viuzze della città e perdervi tra i colori e gli odori dei mercati che offrono tante specialità tipiche israeliane (culinarie e non solo). E di notte, via libera alla movida: sono presenti tantissimi locali notturni in cui scatenarsi, per un addio al nubilato/celibato assolutamente indimenticabile.