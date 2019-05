In Cina, il parco verticale a tema “Twilight” e “The Hunger Games”

editato in: da

La Cina è pronta a cambiare l’aspetto dei parchi divertimenti. In estate aprirà il primo parco verticale, che sarà il paradiso degli amanti di “Twilight” e “Hunger Games”.

La Cina attende l’estate per inaugurare il primo parco divertimenti verticale al mondo e, facendo un passo indietro nel gigantesco universo dei franchising cinematografici, saranno presenti diverse attrazioni dedicate a “Twilight” e “The Hunger Games”.

Si tratta del Lionsgate Movie World, che verrà realizzato a Zhuhai e sarà alto 10 piani. Al suo interno vi saranno un gran numero di attrazioni, dalle più classiche alle più innovative: un totale di 25 proposte tra le quali scegliere, ritrovandosi anche a confrontarsi con esperienze futuristiche di realtà virtuale. In questo caso le ambientazioni saranno tutte tratte dall’enorme universo cinematografico della Lionsgate.

I visitatori avranno così la possibilità di salire a bordo di una moto e sfrecciare tra la natura, proprio come Jacob in “Twilight”. Al tempo stesso ci si potrà sedere e sottoporsi ad un accurato trattamento estetico, dai capelli al trucco, fino alla manicure, per essere alla moda come gli abitanti di Capitol City in “Hunger Games”.

Stando alle parole di Jenefer Brown, vice presidente della Global Live and Location Base Entertainment di Lionsgate, l’obiettivo è quello di dare il via ad un’esperienza totalmente immersiva, che possa consentire ai visitatori di cimentarsi pienamente nelle storie raccontate. Un modo per effettuare un passo in avanti e scoprire realmente cosa c’è al di là dello schermo, visitando il mondo che si è tanto apprezzato in sala. Una struttura gigantesca, al cui interno è convogliato un mix delle tecnologie videoludiche oggi disponibili sul mercato, in una vera e propria anteprima di quelli che potrebbero essere i parchi divertimenti del futuro.

Ovviamente le attrazioni principali riguarderanno “Twilight” e “Hunger Games”. Nel primo caso i fan avranno modo di scegliere per quale partito schierarsi. Gli amanti della saga ricordano bene quando tutti gli adolescenti non parlavano d’altro che di Edward e Jacob, in lotta per la mano di Bella: e, immergendosi in questo mondo, avranno modo di vivere in prima persona i momenti principali della saga.

Lo stesso dicasi per “Hunger Game”s, con i visitatori che potranno divertirsi con il Mockingjay Flight Rebel Escape. Un simulatore 3D che porterà gli appassionati per le stradine delle province distrutte, fino all’hovercraft e infine in volo su Capitol City. Non mancheranno inoltre tanti ristoranti a tema, nella struttura che aprirà le porte in estate e che attende 1.5 milioni di visitatori entro la fine del 2019.