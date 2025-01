Quali sono i trend 2025 per il turismo su due ruote

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Una donna in bici tra le colline del Chianti

Il cicloturismo, una forma di viaggio che mescola avventura, sostenibilità e autentiche esperienze di contatto con la natura, continua a crescere in Italia e a livello internazionale. Secondo Bikenomist, la realtà italiana specializzata nella promozione di questa forma di turismo, i trend che caratterizzeranno il cicloturismo nel 2025 si concentrano su tre elementi chiave: la crescente partecipazione delle donne, il turismo rigenerativo e l’ascesa del gravel. Un panorama che riflette i cambiamenti sociali, economici e culturali in corso, con il cicloturismo che si conferma come una delle esperienze più promettenti e sostenibili per il futuro del settore turistico.

Nel 2023, infatti, sono stati registrati 56,8 milioni di presenze cicloturistiche, pari al 6,7% delle presenze totali in Italia, con un impatto economico diretto di oltre 5,5 miliardi di euro. Il cicloturismo, dunque, non solo contribuisce in modo significativo all’economia nazionale, ma promuove anche la rivitalizzazione delle aree interne, dove il turismo tradizionale fatica ad arrivare.

Il cicloturismo al femminile: una nuova frontiera per le over 50

Uno dei fenomeni più rilevanti per il futuro del cicloturismo riguarda il ruolo crescente delle donne, in particolare di quelle nella fascia di età oltre i 50 anni. Questo segmento di viaggiatrici, un tempo poco considerato, sta diventando una delle forze più dinamiche nel mondo del cicloturismo. Le donne over 50, infatti, stanno abbracciando sempre più il viaggio in bicicletta come una modalità per vivere nuove esperienze avventurose, a stretto contatto con la natura e le comunità locali.

Questo trend è il frutto di una serie di fattori: dalla ricerca di esperienze autentiche e rigeneranti, alla crescente consapevolezza di voler affrontare sfide fisiche e mentali che arricchiscano il proprio bagaglio personale. La bicicletta, in questo contesto, diventa un strumento di empowerment, capace di favorire incontri, scoperte e una connessione profonda con il territorio. Non si tratta più solo di una vacanza in bicicletta, ma di un vero e proprio stile di vita che consente di sfidare i propri limiti e al tempo stesso riscoprire il piacere di esplorare il mondo in modo lento e sostenibile.

Le destinazioni italiane, tradizionalmente molto sensibili alle dinamiche di mercato, stanno rispondendo a questa richiesta con l’organizzazione di itinerari ad hoc, pensati per le esigenze delle cicliste mature. Le opportunità di soggiorno in strutture ecocompatibili, l’assistenza durante il viaggio e la promozione di pacchetti dedicati contribuiscono a favorire una crescente partecipazione femminile.

Il turismo rigenerativo: un nuovo approccio per i territori

Il secondo trend che caratterizzerà il cicloturismo nel 2025 è legato al turismo rigenerativo, un concetto che sta guadagnando terreno a livello globale. Questo modello di turismo si distingue per l’attenzione alla sostenibilità e alla rigenerazione dei territori, promuovendo interazioni autentiche con le comunità locali. A differenza del turismo tradizionale, spesso percepito come impattante e temporaneo, il cicloturismo rigenerativo cerca di integrarsi in modo armonioso con le realtà locali, valorizzando i prodotti tipici, le tradizioni e la cultura di ogni area.

Fonte: iStock

Un aspetto fondamentale di questo approccio è che i benefici economici del cicloturismo non si limitano ai turisti, ma coinvolgono direttamente le comunità. Sempre più destinazioni si stanno orientando verso la progettazione di servizi che non siano solo pensati per soddisfare le esigenze dei visitatori, ma che possano portare vantaggi anche ai residenti. Si creano, così, circuiti di valore che favoriscono lo sviluppo di economie locali sostenibili. Questo tipo di turismo non solo promuove la bellezza del paesaggio, ma contribuisce anche alla conservazione delle risorse naturali e al rafforzamento della coesione sociale.

Il gravel: un fenomeno in espansione

Il terzo trend che caratterizzerà il cicloturismo del 2025 è rappresentato dall’ascesa del gravel, una modalità di ciclismo che sta diventando sempre più popolare tra i cicloturisti. Questo tipo di ciclismo, che unisce le caratteristiche della bici da strada con quelle delle mountain bike, permette di percorrere territori più selvaggi e poco battuti, lontani dai circuiti turistici tradizionali. La versatilità della bicicletta gravel permette di affrontare strade sterrate, sentieri e percorsi impegnativi senza compromettere la velocità e l’efficienza.

Questa modalità di cicloturismo si distingue per la sua accessibilità, capace di attrarre anche chi non è un ciclista esperto ma vuole comunque vivere un’avventura su due ruote. Consente infatti di esplorare paesaggi nuovi e poco conosciuti, regalando un forte senso di libertà e autonomia. L’aspetto distintivo del gravel è proprio l’opportunità di percorrere itinerari alternativi, lontano dalle masse turistiche, favorendo così un tipo di viaggio più personale e autentico.

Le destinazioni gravel stanno quindi diventando sempre più richieste, con molte regioni italiane che hanno già tracciato percorsi ideali per gli amanti di questa disciplina. Dai colli emiliani alle montagne della Sardegna, passando per la Sicilia e la Toscana, il gravel offre una nuova modalità di scoperta dei territori italiani, con un’attenzione particolare al rispetto dell’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio naturale.