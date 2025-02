L’iper-personalizzazione è il nuovo trend di viaggio con l’itinerario “cucito” su misura

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Tendenze viaggi 2025: l'iper-personalizzazione

Tra i trend di viaggio emersi durante l’edizione 2025 della BIT c’è l’iper-personalizzazione, un modo di viaggiare che ben si combina con tanti modi di fare vacanze ma in cui le singole esigenze vengono ascoltate per poter costruire un itinerario su misura, proprio come se fosse un vestito confezionato artigianalmente. Non c’è più qualcosa di assoluto da fare in un determinato luogo, ci sono tante sfaccettature che dipendono da gusti ed esigenze. Entriamo nel dettaglio e proviamo ad approfondire il topic.

Cos’è l’iper-personalizzazione nel viaggio

Secondo i dati riportati dalla fiera del turismo di Milano, tra i trend di viaggio del 2025 evidenziati durante la BIT l’iper-personalizzazione è emersa come uno dei must. Finalmente il turismo mondiale è tornato quasi ai dati precedenti al 2019 ma lo fa con una veste tutta nuova. I viaggiatori amano immergersi al 100% nelle culture locali, scoprendo piatti tipici, tradizione e facendo esperienze di vita immersive con offerte sempre più personalizzate. L’innovazione tecnologica ha sicuramente dato un supporto prezioso, rendendo gli itinerari più inclusivi. Il settore travel negli ultimi anni si è fortemente trasformato e per combattere l’overtourism ogni luogo sta provando a promuovere itinerari alternativi; proprio questo e il desiderio di fare esperienze su misura ha fatto in modo che l’iper-personalizzazione diventasse sempre più diffusa.

Per poter funzionare sfrutta l’intelligenza artificiale, il machine learning e l’analisi dei big data per comprendere in profondità ciò che desidera davvero l’utente. Un esempio? Le piattaforme di prenotazione sono in grado di suggerire destinazioni, hotel e attività considerando le ricerche precedenti, le recensioni e le interazioni sui social. Le compagnie aeree e le strutture ricettive utilizzano le innovazioni per poter proporre esperienze sempre più personalizzate: dai pasti preferiti alle camere con vista o con soluzioni per bambini, attirando con più efficacia l’attenzione del cliente finale. Tra gli aspetti più apprezzati? Allontanarsi dai classici percorsi turistici con consigli mirati.

Perché piace tanto l’iper-personalizzazione in un itinerario di viaggio

Sono sempre di più i viaggiatori che apprezzano l’iper-personalizzazione negli itinerari di viaggio tanto da averla fatta diventare uno dei trend del 2025. A differenza dei pacchetti turistici standard, che spesso risultano generici e poco coinvolgenti, un itinerario customizzato si adatta perfettamente alle esigenze, ai gusti e agli interessi di chi viaggia.

Ma perché piace così tanto? Tra i motivi troviamo:

Ottimizzazione del tempo . In base alla durata della propria vacanza si creano dei percorsi ad hoc, focalizzandosi su quelli che sono effettivamente i propri interessi;

. In base alla durata della propria vacanza si creano dei percorsi ad hoc, focalizzandosi su quelli che sono effettivamente i propri interessi; Viaggio più autentico . Non si seguono le masse seguendo luoghi considerati “obbligatori” e imposti da altri ma si visita una località ascoltando i propri bisogni e gusti;

. Non si seguono le masse seguendo luoghi considerati “obbligatori” e imposti da altri ma si visita una località ascoltando i propri bisogni e gusti; Flessibilità . Gli itinerari personalizzati non sono rigidi come quelli tradizionali, ma si adattano in tempo reale alle esigenze del viaggiatore;

. Gli itinerari personalizzati non sono rigidi come quelli tradizionali, ma si adattano in tempo reale alle esigenze del viaggiatore; Sensazione di esclusività. Sapere che un itinerario è stato creato su misura, magari con accesso a esperienze esclusive come visite private a musei, degustazioni in cantine selezionate o tour con guide locali esperte, rende il viaggio molto più speciale.

Fonte: iStock

Dove praticare l’iper-personalizzazione: qualche esempio pratico

Come abbiamo compreso, l’iper-personalizzazione nel settore dei viaggi sta rivoluzionando il modo in cui le persone esplorano il mondo, trasformando ogni viaggio in un’esperienza su misura. Ma dove si può praticare? Le compagnie aeree e gli alberghi stanno implementando sempre più sistemi di iper-personalizzazione per offrire esperienze di viaggio uniche. Ad esempio, le compagnie aeree sono in grado di suggerire orari di volo più comodi in base alle preferenze del viaggiatore, proporre upgrade mirati. Stesso sistema per le piattaforme di prenotazione alberghiera in grado di suggerire strutture che rispecchiano le abitudini dell’utente. Se un consumatore ha soggiornato spesso in boutique hotel luxury, riceverà suggerimenti mirati su alloggi simili nella destinazione scelta; al contrario chi punta a strutture economiche o all inclusive avrà proposte ad hoc.

Stessa attenzione per le esperienze: si ricevono suggerimenti mirati sul tipo di attività da svolgere in un determinato luogo, che si tratti di mostre da visitare, laboratori artistici con artigiani locali o mostre temporanee. Chi ama l’enogastronomia potrebbe invece vedere come opzione tour nei vigneti e degustazioni guidate, oppure corsi di cucina con chef o ancora la preparazione di piatti tipici direttamente a contatto con esperti locali. Stessa cosa avviene nell’outdoor: itinerari su misura per escursioni, ciclismo o sport estremi adattati al livello di esperienza, alla durata o alle condizioni meteo.

L’iper-personalizzazione nei musei e nelle attrazioni turistiche sta rendendo la visita ancora più coinvolgente; con il supporto di audioguide interattive basate su AI, i visitatori ricevono spiegazioni approfondite sui temi che più li interessano, saltando sezioni meno rilevanti per loro. Alcuni musei stanno sperimentando percorsi personalizzati basati sulle preferenze artistiche o storiche dell’utente, proponendo un itinerario su misura che si adatta ai suoi interessi.

Fonte: iStock

Non meno rilevante il settore wellness, già più legato al lusso ma comunque molto apprezzato. Nei centri termali e nelle SPA i trattamenti vengono proposti in modo mirato in base alle esigenze del cliente, all’età e ad altri eventuali dati raccolti durante la prenotazione. Molti resort mettono a disposizione programmi su misura che includono attività come yoga, meditazione e massaggi su misura per il relax totale.

Provando a fare un esempio più pratico pensando di fare una vacanza a Roma: si potrebbe pensare di visitarla uscendo dai soliti itinerari turistici e quindi scoprendola in modo più autentico e senza folla, oppure toccando i monumenti più iconici della città Eterna, o ancora seguire un itinerario a tema musicale.

Insomma, il 2025 sfrutterà al massimo l’intelligenza artificiale e la raccolta dati per poter offrire soluzioni ad hoc pensate per i singoli viaggiatori andando incontro alle loro esigenze e reali bisogni. Ogni luogo ha più di un’anima da svelare e si possono scoprire destinazioni battute uscendo dai classici tour con tantissimi viaggiatori, riuscendo (persino in alta stagione!) ad individuare qualcosa da fare senza folla. Con l’uso dell’iper-personalizzazione gli utenti potranno avere la sensazione di fare una vacanza incredibilmente esclusiva, su misura e in linea con i propri gusti senza trovarsi in un luogo eccessivamente colmo di turisti e spendendo un budget adatto alle proprie finanze.