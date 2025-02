La Ciclomare che collega il Colosseo a Ostia antica, per innamorarti di Roma in bici

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Confermata la Ciclomare di Roma: il percorso

Una rivoluzione importante riguarda Roma e la sua viabilità: la città punta tutto sul green e lo fa sviluppando un piano ciclabile sempre più completo. Il progetto approvato della Ciclomare darà modo di collegare il centro della città eterna partendo dal Colosseo per raggiungere il litorale di Ostia e gli scavi archeologici di Ostia Antica. Un progetto ambizioso che unisce il desiderio di pedalare e fare attività all’aperto alla riscoperta di alcuni monumenti simbolo del capoluogo laziale.

Ciclomare di Roma: il progetto che collega il Colosseo a Ostia Antica

La Ciclomare di Roma prevede un itinerario studiato per poter collegare il centro storico alla costa, garantendo sicurezza e un’esperienza piacevole per gli amanti delle due ruote. Il percorso partirà dal Colosseo, si avvicinerà al Circo Massimo attraversando viale Aventino fino a Porta San Paolo e Piramide Cestia. Da qui, il percorso proseguirà lungo via Ostiense e viale Marconi, due assi viari strategici per la mobilità cittadina.

Si procederà poi lungo la via Cristoforo Colombo, per attraversare la tenuta della presidenza del Consiglio a Castel Porziano e la riserva naturale del litorale per poi giungere a Ostia proseguendo fino agli scavi di Ostia Antica, sito archeologico piuttosto importante. Il progetto ha lo scopo di valorizzare la mobilità lenta, favorire il cicloturismo e riscoprire il territorio con una viabilità più attenta all’ambiente. L’iniziativa fa parte di un piano per poter incentivare soluzioni più green permettendo di spostarsi in bici dal centro storico al mare abbracciando la valorizzazione territoriale.

La realizzazione rappresenta una vera opportunità per Roma; oltre ad incentivare l’uso della bici contribuirà a promuovere un turismo più consapevole e sostenibile dando modo ai viaggiatori di esplorare le meraviglie storiche su due ruote.

Quando sarà pronta

La realizzazione della Ciclomare rientra nel piano di mobilità sostenibile portato avanti dalla regione Lazio; la giunta comunale ha stanziato recentemente 38 milioni di euro per il suo sviluppo con 18 milioni dedicati proprio a questa singola ciclabile. Il finanziamento si colloca nell’ambito del programma “Un’Europa resiliente e più verde“, che punta a ridurre le emissioni di carbonio e migliorare la qualità della vita urbana attraverso sistemi di trasporto sostenibili. Secondo quanto stabilito dal piano finanziario, i fondi saranno disponibili nel periodo compreso tra il 2025 e il 2027.

L’annuncio del finanziamento è stato accolto con grande entusiasmo dalle istituzioni; in prima linea Francesco Rocca presidente della regione Lazio che ha recentemente dichiarato ad ANSA: “La mobilità sostenibile e il potenziamento del cicloturismo erano alcuni degli impegni che ci eravamo assunti in campagna elettorale. Finalmente, in giunta abbiamo approvato una delibera che prevede lo stanziamento di 38 milioni di euro per interventi che riguardano l’intero territorio regionale. È un motivo di grande soddisfazione e orgoglio, inoltre, aver dedicato 18 milioni di euro alla realizzazione della pista ciclabile Ostia-Colosseo, riprogettata e rimodulata per arrivare non solo al mare, ma anche fino agli scavi di Ostia Antica”

Si prevede che i cantieri coinvolgeranno la città per diversi anni, prevedendo un completamento entro il 2028. Bisognerà attendere ancora qualche anno quindi ma sicuramente il progetto della Ciclomare di Roma è pronto a cambiare la mobilità della capitale.