Christmas World riapre a Roma: quali sono le nuove attrazioni

Dal 30 Novembre 2024 Villa Borghese torna a vivere la magia del Natale con la nuova edizione di questo evento per grandi e piccoli. Ecco tutte le novità e le info utili per partecipare.

Fonte: Ufficio stampa Scivolare sul ghiaccio a Christmas World 2024

Dal 30 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 a Roma torna la magia del Natale con Christmas World. La neve, le luci e gli elfi di Babbo Natale invadono Villa Borghese per accogliere grandi e piccoli in un’atmosfera accogliente e incantata. La nuova edizione promette tante emozioni con un programma ricco di appuntamenti divertenti e un percorso suggestivo tra aree tematiche animate da luminarie artistiche, scenografie da sogno e punti di ristoro dove gustare cibo e bevande di ogni tipo. Oltre un milione e mezzo di persone hanno scelto di visitare Christmas World nelle precedenti edizioni, pertanto quest’anno l’evento promette di stupire il suo pubblico con 40.000 metri quadri di villaggio natalizio e tante novità.

Le nuove attrazioni, interattive

Christmas World 2024 ha ampliato la sua offerta con nuove attrazioni così anche chi ha già partecipato all’evento gli scorsi anni può tornare sperando di restare sorpreso da alcune novità. Alcune esperienze interattive sono pronte per coinvolgere grandeggi e piccoli come Ice Slide, Ice Bumper e Ice Rink. La prima è una slitta che sfreccia alla velocità della luce su uno scivolo di ghiaccio, mentre Ice Rink offre l’occasione di pattinare sul ghiaccio su una pista di 900 metri quadrati. Infine Ice Bumper permette di mettersi alla prova con una gara di go-kart su ghiaccio.

Fonte: Ufficio stampa

La Terra di Mezzo a Villa Borghese

In occasione dell’uscita al cinema il 1° gennaio del film di animazione Il Signore degli Anelli: la Guerra dei Rohirrim diretto da Kenji Kamiyama, Christmas World offre l’occasione di immergersi nella suggestiva Terra di Mezzo, il mondo nato dalla penna di J.R.R. Tolkien che incanta da anni grandi e piccoli.

Ambientato 183 anni prima degli eventi della celebre saga fantasy Il Signore degli Anelli, il nuovo film porta a Roma la suggestiva location facendo vivere ai visitatori le atmosfere del paesaggio abitato da elfi, Hobbit, cavalieri e creature fantastiche. Il Signore degli Anelli: la Guerra dei Rohirrim racconta il destino della Casata di Helm Hammerhand, il re di Rohan, costretto a organizzare una resistenza dopo l’attacco a sorpresa di Wulf, un astuto e spietato signore del Dunlending.

Christmas World 2024: il programma

I visitatori di Christmas World 2024 possono passeggiare tra numerose installazioni, luci, addobbi, ed esplorare mercatini tematici, ma anche gustare specialità gastronomiche dolci e salate. I bambini potranno anche incontrare Babbo Natale e partecipare ad alcuni laboratori creativi per assaporare l’atmosfera natalizia mettendo a lavoro la propria creatività.

Il percorso previsto attraversa città e paesi di tutto il mondo, entrando in contatto con alcune tradizioni diverse, ma sonno in programma anche giochi ed esperienze in prima persona come un parco di divertimenti più tradizionale. All’interno si può mangiare in cinque ristoranti a tema che riproducono le città di Berlino, Tokyo, Londra, New York e Roma e sono disponibili anche piatti senza glutine, vegetariani e vegani.

Orari e costo del biglietto

Christmas World è aperto tutti i giorni a partire dal 30 novembre dalle 10 alle 20, tranne il 24 e 31 dicembre che chiude alle 18 e il 25 dicembre apre alle 14 di pomeriggio. Il biglietto di ingresso nei weekend costa 16 euro e si può acquistare online sul sito ufficiale o in biglietteria sul posto. Sono previste alcune riduzioni come per bambini dai 4 ai 12 anni che pagano 14 euro e gli over 65 o accompagnatori disabili che pagano 15 euro.

Inoltre è possibile un pacchetto famiglia per 4 persone a 48 euro. Entrano gratis i bambini fino a 3 anni e i disabili con certificato di invalidità pari o superiore al 70%. Dal lunedì al venerdì invece l’intero è di 14 euro e le riduzioni prevedono 13 euro per over 65 e 12 euro per bambini dai 4 ai 12 anni, mentre il pacchetto famiglia costa 40 euro.

Per raggiungere Christmas World basta andare a via del Galoppatoio dentro Villa Borghese e l’ingresso del parco è da Piazzale delle Canestre. Si può arrivare con i mezzi pubblici e la fermata metro più vicina è Flaminio, mentre per chi usa l’auto il parcheggio di Villa Borghese convenzionato con l’evento è disponibile con uno sconto del 20% se si presenta il biglietto alle casse.