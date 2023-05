Come visitare le Highlands scozzesi

Fonte: Shutterstock Il viadotto di Glenfinnan, nelle Highlands scozzesi

Questa volta prendiamo il volo per la Scozia e ci immergiamo nella natura selvaggia delle Highlands, una vasta regione di sconfinati paesaggi di montagne, laghi e foreste incontaminate. Le Highlands scozzesi ti stupiranno con la calma placida dei laghi, le scogliere a picco sul mare e i castelli senza tempo. Veri paesaggi leggendari che abbiamo potuto ammirare in famosi film come Braveheart, Highlander e alcune scene dell’amatissimo Harry Potter.

Le Highlands scozzesi sono il luogo ideale per una vacanza a contatto con la natura selvaggia, alla scoperta delle valli glaciali e dei paesini tra le foreste. C’è molto da visitare: l’itinerario può variare a seconda dei gusti, e del numero di giorni a disposizione. Quali sono i migliori tour nelle Highlands scozzesi? Vediamoli insieme.

Come raggiungere le Highlands scozzesi

Per raggiungere le Highlands dall’Italia è preferibile arrivare a Edimburgo o a Glasgow con un volo diretto, e una volta arrivati raggiungere la città di Inverness, situata a 3 ore e 30 di macchina. È considerata la capitale della regione ed è ben collegata con i luoghi più belli della zona. Da qui potrai facilmente proseguire il tuo itinerario nella regione.

Cosa vedere nelle Highlands della Scozia: Inverness

Inverness è una ridente cittadina sul fiume Ness, piena di vita e di attrazioni culturali che vale la pena visitare. Il centro storico è ricco di vicoli e bellezze architettoniche: qui troviamo la Cattedrale di Saint Andrew, il Castello di Inverness che domina sulla collina e le distillerie di whisky tra le più famose della regione.

Da Loch Ness all’isola di Skye

Il nostro tour delle Highlands scozzesi prosegue verso l’isola di Skye, a circa due ore e mezza di viaggio da Inverness, ma prima di arrivare sull’isola potrai ammirare lungo il percorso molti paesaggi suggestivi, e fermarti per le soste nei luoghi più belli.

Lungo il percorso per prima cosa incontrerai le rovine del Castello di Urquhart, che con il suo torrione diroccato si affaccia sul Loch Ness, il lago reso noto dal famigerato mostro marino. Con un tour in barca è possibile fare un giro del lago, e scoprire i tipici villaggi che si affacciano sulle rive del Loch.

Una volta sull’isola di Skye, la più grande delle Ebridi Interne tra le isole delle Highlands in Scozia, potrai perderti tra le sue coste frastagliate intervallate da pianure e borghi pittoreschi.

Portree e il castello di Eilean Donan

Continua il tour alla scoperta della città di Portree, e segui il sentiero che porta alle Fairy Pools, nella magica atmosfera delle cascate cristalline. Puoi visitare tutti questi luoghi unici partecipando a un tour organizzato di un giorno da Inverness, con soste nei luoghi più interessanti, tra cui lo splendido Castello di Eilean Donan.

Glencoe

Se invece preferisci iniziare il tuo viaggio per le Highlands da Edimburgo puoi dirigerti a nord e raggiungere Glencoe, il volto severo delle Highlands dove la natura si mostra più aspra e intransigente.

A Glencoe le infinite vallate scoscese creano spettacolari scenari grazie alle pianure imbiancate d’inverno e verde smeraldo d’estate, ai venti che soffiano sulle ampie valli abitate da cervi e caprioli, e se ami le attività in natura potrai provare l’esperienza irripetibile del trekking in Scozia. Se vuoi immergerti nella storia del luogo, a testimonianza del tragico evento avvenuto nel 1692 per mano dei Campbells, troverai il monumento eretto in memoria delle vittime, il Massacre of Glencoe Monument.

Fort William

Un’altra tappa fondamentale del tour delle Highlands scozzesi è Fort William, una tranquilla cittadina a ovest. Qui potrai ammirare la vetta più alta di tutta la Gran Bretagna: il Ben Nevis. Per gli amanti dell’avventura e del trekking è possibile salire fino alla cima della montagna per una gita mozzafiato, ma attenzione al tempo che cambia rapidamente! Per una full immersion storica di Fort William potrai visitare il West Highlands Museum, il museo locale che narra la storia della città e della regione.

Da Fort William parte il famoso treno a vapore Jacobite, da molti conosciuto come l’Hogwarts Express dei film di Harry Potter, che attraversa il suggestivo viadotto di Glenfinnan: rimarrai a bocca aperta davanti ai paesaggi dei film più famosi girati qui!

Se sei nelle Highlands per pochi giorni puoi approfittare di un tour organizzato e visitare Glencoe, Fort William, e il viadotto di Glenfinnan in un giorno.

Il tour nelle Highlands scozzesi finisce qui, ma per chi visita questi immensi luoghi incontaminati i ricordi restano a lungo nella memoria. I paesaggi della Scozia sono luoghi unici: solo qui potrai vedere le nuvole che abbracciano le alte cime frastagliate a picco sul mare, esplorare i castelli antichi di altre epoche e visitare le antiche distillerie di whisky unici al mondo. Ti troverai tra valli che nascondono le profonde acque dei laghi azzurrini, dove si specchia il cielo. Si tratta di scenari che esistono da migliaia di anni, e aspettano soltanto di essere visitati per mostrare tutta la loro bellezza.