20 anni di Harry Potter: tutti i luoghi del maghetto

Ebbene sì: dall’uscita del primo film del maghetto di JK Rowling, sono passati esattamente 20 anni. Il 16 novembre 2001, infatti, nelle sale veniva proiettato “Harry Potter e la pietra filosofale“, l’episodio che ha dato il via alla saga di successo mondiale.

In tutto il mondo, per celebrare quanto detto, si stanno susseguendo eventi, parate, rivisitazioni e mostre itineranti. Il film verrà anche ritrasmesso in TV e tornerà al cinema, in un lungo fine settimana speciale, dal 9 al 12 dicembre.

Gli eventi per i 20 anni di Harry Potter

Elencare tutti gli appuntamenti dedicati al ventesimo compleanno di Harry Potter, sarebbe impossibile. Tra feste, treni storici e giochi da tavolo, c’è proprio l’imbarazzo della scelta.

In Italia si sono tenuti eventi a Genova, con il raduno dell’associazione Caput Draconis, una festa nella Rocca di Lonato del Garda, e la super parata in costume al Lucca Comics & Games.

Il prossimo grande appuntamento sarà invece quello di “Harry Potter: The Exhibition“, una mostra itinerante che farà un giro planetario, in cui i visitatori potranno vivere da protagonisti della saga: ambientazioni reali e immersive, oggetti di scena dei film e costumi originali dei protagonisti.

Alla scoperta dei luoghi di Harry Potter

In occasione del 20esimo compleanno del maghetto di Hogwarts, un tour nei luoghi dei film sarebbe un buon modo per festeggiarlo, e scoprire le ambientazioni delle sue avventure.

Dalla scuola di magia di Hogwarts al binario 9 3/4, dalle strade di Londra all’Hogwarts Express. Si parte proprio da uno dei simboli della saga: il treno. Per salire sul vero Hogwarts Express, bisognerà ovviamente recarsi in Scozia, e prendere il Jacobite steam train, un treno a vapore turistico che percorre una tratta di 60 chilometri, da Fort William a Mallaig, a nordovest di Edimburgo. Lungo il tragitto, vale una sosta la fermata al villaggio di Glenfinnan, dove si trova il viadotto in pietra, ultra noto agli appassionati di Harry Potter.

Ci spostiamo a Londra, dove sono ambientati tutti i romanzi della saga, e si passeggia sulle strade in cui si muovono i personaggi della Rowling: Trafalgar Square, Piccadilly Circus, il ponte di Blackfriars, il Millennium Bridge, lo zoo, il mercato Leadenhall e Borough Market.

Tutti ricorderanno la scena del carrello che attraversa il muro e che porta Harry, Ron ed Hermione al binario 9 e 3/4 nella stazione di Hogsmeade. Bene: non è finzione, esiste davvero. Per scattare una foto di rito, i fan dovranno recarsi nella stazione di King’s Cross, a Londra.

Sempre a Londra, si trova la banca magica in cui è custodita la pietra filosofale: si tratta della sede dell’Australian High Commission di Londra, mentre al civico 12 di Grimmauld Place si trova la casa spettrale dell’ordine della Fenice.

Se siete a Londra e amate i parchi tematici, da non perdere il parco “The Making of Harry Potter”, negli studi della Warner Bros di Leavesden, appena fuori dalla capitale, dove ammirare tutti i set originali usati nei film e una riproduzione del celebre castello di Hogwarts.

I set più suggestivi e amati dai fan

Il tour nei luoghi di Harry Potter continua ad Alnwick. Siamo ad un paio d’ore di auto da Edimburgo dove troviamo il castello disabitato in cui sono stati girati i primi due film di Harry Potter: “La pietra filosofale” e “La camera dei segreti”.

La scuola di Hogwarts è stata ricreata in parte all’interno dell’università Christ Church di Oxford, e in parte nell’abbazia medievale di Lacock. Nelle Highlands scozzesi, sulle rive di Loch Shiel, si trova il vero lago di Hogwarts, il Black Lake. E per una buona birra “d’atmosfera”, ci si può sempre sedere ad uno dei tavolini pub “The Elephant House”, al civico 21 di George IV Bridge, ad Edimburgo, dove la Rowling terminò la stesura del primo episodio di Harry Potter, nel 1997.