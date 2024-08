Centro assistenza Ryanair, come funziona per ritardi, cancellazioni e rimborsi dei voli

Come comportarsi in caso di disagi aerei e come utilizzare al meglio il servizio di assistenza al viaggiatore della compagnia irlandese

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Viaggiatore in attesa del volo in aeroporto

Estate, stagione di partenze. Milioni di persone si mettono in viaggio per raggiungere mete più o meno lontane. E spesso si trovano a fare i conti con ritardi e cancellazioni dei voli che possono rovinare anche il viaggio più atteso e desiderato. Un fenomeno sempre più frequente, soprattutto in alta stagione, che oltre a causare notevoli disagi, può anche avere un impatto economico non indifferente sul budget di viaggio.

Nel malaugurato caso in cui il vostro volo dovesse subire qualche contrattempo, sapere come muoversi è di fondamentale importanza per affrontare al meglio la situazione, evitando di trasformare un inconveniente in un’odissea e riducendo al minimo fastidi e stress.

La buona notizia è che esiste un regolamento europeo, CE 261/2004, che stabilisce con precise norme i diritti dei passeggeri in caso di ritardi prolungati o cancellazioni, al quale tutte le compagnie che volano nei cieli europei devono attenersi, anche quelle low-cost.

Se si è prenotato il volo con Ryanair, per esempio, si può trovare un valido aiuto nel Centro Assistenza della compagnia: scopriamo come funziona e come utilizzarlo per tutelare i propri diritti di viaggiatore in caso di ritardi, cancellazioni e richieste di rimborso

I vantaggi dell’account MyRyanair

La prima cosa da fare, se non lo si ha già, è creare un account MyRyanair, che consente di gestire al meglio tutte le prenotazioni presenti e future. Ma non solo. L’account personale sul sito Ryanair significa godere di una serie di vantaggi che consentono di velocizzare e personalizzare al massimo l’esperienza di viaggio:

• Prenotazioni più rapide, si salvano una sola volta i dati personali e delle carte di credito, così non si devono reinserire ogni volta.

Gestione delle prenotazioni, consente di controllare lo stato dei propri voli, modificare o annullare le prenotazioni con un clic .

. Check-in online in modo comodo e veloce, con possibilità di scaricare le carte d’imbarco, evitando le code in aeroporto.

in modo comodo e veloce, con possibilità di scaricare le carte d’imbarco, evitando le code in aeroporto. Programma fedeltà Ryanair per guadagnare crediti a ogni prenotazione, da spendere sui prossimi voli.

Ma soprattutto, l’account MyRyanair consente di disporre di un Portafoglio Ryanair: il borsellino elettronico su cui vengono versati eventuali rimborsi, progettato per rendere il processo più semplice e veloce. Da qui, si possono utilizzare i fondi disponibili per pagare voli futuri, oppure scegliere di prelevarli con un solo clic e trasferirli sulla propria forma di pagamento originale.

Come creare un account myRyanair

E’ possibile creare un account myRyanair dal sito web di Ryanair o dall’app in pochi, semplici passaggi:

Collegati al sito web di Ryanair: Visita il sito ufficiale di Ryanair e clicca sul pulsante “Iscriviti” in alto a destra .

. Compila il modulo di registrazione: Inserisci il tuo indirizzo email, crea una password sicura e accetta i termini e condizioni.

e accetta i termini e condizioni. Verifica il tuo indirizzo email: Riceverai un’email di conferma . Clicca sul link contenuto nell’email per attivare il tuo account.

. Clicca sul link contenuto nell’email per attivare il tuo account. Completa il tuo profilo: Inserisci i tuoi dati personali, quindi procedi con l’ulteriore fase di verifica seguendo le istruzioni.

Cosa fare in caso di ritardo del volo

Se il volo subisce un ritardo, la compagnia dovrebbe contattare il passeggero via e-mail, notifica push o tramite SMS fornendo informazioni e aggiornamenti. È consigliabile comunque controllare sempre lo stato del volo nell’area “Le mie prenotazioni”. Se ci si trova già in aeroporto, controllare gli annunci, consultare l’app Ryanair o il sito web per gli aggiornamenti in tempo reale sul proprio volo.

In caso di ritardo prolungato si ha diritto all’assistenza, che può includere pasti e bevande, sistemazione in albergo e trasporto alternativo. Se il ritardo è di oltre 5 ore, si ha diritto a un rimborso del biglietto o a una riprotezione su un volo alternativo.

Cosa fare in caso di cancellazione del volo

Anche in caso di cancellazione del volo si ha diritto all’assistenza in aeroporto, a un trasporto alternativo, al rimborso del biglietto o a un riprotezione su un volo alternativo.

In genere Ryanair propone di raggiungere la destinazione finale con il primo volo disponibile, ma se si preferisce non viaggiare si può richiedere il rimborso del biglietto.

Come richiedere il rimborso

In tutti i casi che danno diritto al rimborso, per ottenerlo bisogna formalizzare la richiesta compilando l’apposito modulo online disponibile nella sezione dedicata ai rimborsi nel Centro Assistenza. Ryanair comunicherà i tempi stimati per l’elaborazione della richiesta, che possono variare a seconda del numero di domande e della complessità della pratica, ma che sono più veloci se il rimborso viene effettuato sul Portafoglio Ryanair.