Il Texas di “Notizie dal mondo”, il film con Tom Hanks

Tutti pazzi per l’Old Wild West. Dopo Kevin Costner che, tra film e serie Tv (“Yellowstone“, ha indossato il cappello a falde larghe da cowboy che non portava dai tempi di “Balla coi lupi”, altre star di Hollywood hanno sentito la nostalgia di quest’epoca che è stata poi quella che ha portato i loro padri su queste terre di conquista e che hanno reso gli Stati Uniti d’America il Paese che è ora.

Tra questi anche una star del calibro di Tom Hanks, protagonista del film “Notizie dal mondo” trasmesso su Netflix e già candidato agli Oscar. Il film western di Paul Greengrass è ambientato subito dopo la fine della Guerra civile americana e racconta del Capitano Jefferson Kidd che viaggia tra i villaggi del West leggendo i giornali e raccontando ciò che accade in giro per il mondo.

Il West dei paesaggi sconfinati è quello del Texas, anche se le vere location dove è stato girato il film sono nello Stato del New Mexico. La città protagonista di “Notizie dal mondo” è Santa Fe, la Capitale dello Stato, ritenuta perfetta per l’ambientazione grazie agli ampi spazi desertici che rappresentano al meglio l’idea del selvaggio West, quello attraversato a cavallo da John Wayne, per intenderci, dove ora si trova anche Tom Hanks.

Santa Fe è famosa per la quantità di ranch che ancora oggi vi si trovano e che sono divenuti una meta turistica molto popolare. È famosa per gli spazi sconfinati, per gli sterrati infiniti, per le lunghe strade in mezzo al nulla che non finiscono mai. Molte delle immagini più scenografiche del film sono state girate proprio in questi spazi vuoti.

Chi ha visto la serie Tv “Breaking Bad” riconoscerà l’ambientazione, anche se a Santa Fe sono stati girati tantissimi film che richiedevano questo tipo di paesaggio incontaminato, senza troppe costruzioni se non qualche vecchio ranch di legno, come per esempio “The Lone Ranger” nel 2013 con Johnny Depp, ma non per forza western, come “Independence Day” nel 1996 con Will Smith oppure il film di Oliver Stone “Natural Born Killers” nel 1994.

Molte delle location più suggestive sono quelle girate in uno dei set western più famosi d’America, quello del Western Town Movie Set con il bellissimo Bonanza Creek Ranch vicino a Santa Fe. Costruita nel 1955, questa “movie town” è un set usato molto frequentemente nell’industria cinematografica e ha ospitato tantissime produzioni. Le costruzioni in stile western circondano la cittadella a 360 gradi, ci sono anche colline, montagne, praterie, uno specchio d’acqua, un forte e tutto quanto possa servire per girare un film Western. I turisti vanno pazzi per questo posto, specie se durante la loro visita stanno anche girando un film.

Sempre in questo studio open air sono state girate le scene in cui il Capitano Kidd si reca a Dallas e a Wichita Falls, nel Texas. Mentre, facendo scouting di location sempre nel New Mexico i produttori hanno ritrovato un bar che era stato usato anche dai fratelli Cohen in uno dei loro film.

Infine, tra le location scelte è stato usato un vecchio casinò, il Camel Rock Casino di Tesuque Pueblo, nel bel mezzo di una riserva indiana, inserito nel Registro nazionale dei luoghi storici degli Stati Uniti.