Castello di Reschio: l’Umbria che ha fatto innamorare Liv Tyler

editato in: da

I vip, al fascino dell’Italia, proprio non resistono. Dal lago di Como alla Puglia, passando per la campagna toscana e per la costiera amalfitana, d’estate (e non solo) le celebrities amano ritagliarsi qualche giorno di vacanza tra le bellezze del nostro Paese.

E quale occasione migliore della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, per fare una piccola deviazione? È questo, ciò che Liv Tyler deve aver pensato. La splendida attrice, che in laguna è attesa per la presentazione del film “Ad Astra” al fianco di Brad Pitt, ha scelto di sbarcare in Italia con qualche giorno d’anticipo per godersi una pausa di relax in Umbria.

Destinazione scelta da Liv Tyler e famiglia (il compagno David Gardner e i loro figli Sailor Gene e Lula Rose) è stata Lisciano Niccone, piccolo borgo di seicento abitanti in provincia di Perugia. Si trova qui, infatti, una dimora straordinaria: è il Castello di Reschio, parte di quegli insediamenti murati posti in Umbria, nell’allora Stato Pontificio, al confine con ciò che era il Granducato di Toscana.

Sito su di un poggio della val di Pierle, il castello (oggi dimora di charme) ha origini antichissime. Fu realizzato prima dell’Unità d’Italia, prima del Rinascimento. Si hanno notizie del borgo di Reschio già in epoca medievale, quando era nelle mani del Marchese del Monte. E se tra il XIV e il XV secolo cambiò numerosi proprietar, alla fine del XV secolo fu trasformato da Angelo Cesi, vescovo di Todi, nella sua residenza estiva. Fu lui, a dargli quell’aspetto che ancora oggi possiamo ammirare.

Fonte: Instagram (castellodireschio)

È qui, circondata dalla storia e immersa in un contesto straordinario, che Liv Tyler ha scelto di rigenerarsi prima di sfilare sul red carpet di Venezia. Seguendo un trend che numerose celebrities, prima di lei, hanno intrapreso. Tra le destinazioni scelte dai vip in questa estate 2019, in Umbria ci sono stati ad esempio Chiara Ferragni e Fedez. Anche loro in un castello, quello di Procopio.

E non è raro avvistare qualche celebrities, magari in incognito, mentre passeggia tra i borghi dell’Umbria. Tra i suoi castelli, tra i villaggi dalle viuzze strette. Ritratto di un’Italia che ai turisti (famosi e non) piace sempre di più.