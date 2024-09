Tra i 50 hotel più belli del mondo ci sono ben quattro italiani

Fonte: Ufficio Stampa Belmond Hotel I migliori hotel al mondo: la classifica

Torna la seconda edizione dei World’s 50 Best Hotels, l’annuale classifica stilata da ben 600 esperti del settore provenienti da tutto il mondo, alla ricerca della qualità e dello stile nel mondo dell’hôtellerie. Per il 2024, ci sono diverse sorprese interessanti: l’Italia spicca infatti con ben 4 hotel che si sono aggiudicati un’ottima posizione in classifica, dimostrando come il settore alberghiero nostrano abbia ancora molto da raccontare. Scopriamo qualcosa in più.

I migliori hotel italiani premiati

Lo scorso anno, durante la prima edizione della classifica che premia i migliori hotel al mondo, l’Italia ha ottenuto un risultato sensazionale: si è infatti aggiudicata nientemeno che il primo posto, con il Passalacqua Hotel affacciato sul lago di Como, e più precisamente nel grazioso borgo di Moltrasio. Nel corso della serata di gala che si è tenuta martedì 17 settembre 2024 a Londra, in occasione della premiazione dei World’s 50 Best Hotels, abbiamo scoperto che il Luxury Resort italiano ha saputo mantenere egregiamente il podio conquistando il secondo posto – dietro al vincitore di questa edizione, il Capella di Bangkok.

Ma quali sono gli altri hotel italiani che sono entrati nella classifica dei migliori 50 al mondo? Al 19esimo posto troviamo il Four Seasons di Firenze, che l’anno passato era invece in nona posizione. Il Luxury Hotel a 5 stelle, situato nel cuore della città toscana a due passi dall’orto botanico del Giardino della Gherardesca, vanta numerose suite con vista sensazionale, una spa distribuita su due piani e un ristorante stellato per i suoi ospiti.

Scendendo appena di una posizione in classifica, al 20esimo posto spicca una new entry: si tratta di Borgo Santandrea di Amalfi, una meravigliosa struttura che si erge lungo la frastagliata Costiera Amalfitana, con un panorama da mozzare il fiato. Infine, tra i migliori hotel al mondo c’è anche il Castello di Reschio di Lisciano Niccone, in Umbria, che si classifica al 42esimo posto. Questa splendida tenuta di lusso, quasi al confine con la Toscana, è immersa tra le colline e offre grande tranquillità ai suoi clienti.

La classifica dei World’s 50 Best Hotels

Il resto della classifica vede spiccare nomi internazionali molto famosi nel settore dell’hôtellerie, tra cui un italiano Bulgari Hotel – quello di Tokyo, che si aggiudica la 22esima posizione – e due strutture appartenenti alla catena Belmond Hotel (il Maroma in Messico e il Mount Nelson a Cape Town, in Sudafrica). Vediamo la lista completa dei World’s 50 Best Hotels per il 2024.