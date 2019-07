Umbria: il Castello di Procopio conquista Fedez e Chiara Ferragni

editato in: da

Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficialmente iniziato le vacanze estive e, prima di proseguire verso la Sicilia e poi volare ad Ibiza, hanno fatto tappa in Umbria. Destinazione, il castello di Procopio.

A nord di Perugia, il castello di Procopio (anche chiamato castello di Procoio o di Migiana) domina il paesino di Migiana di Monte Tezio. Fino al 2005, questo castello di pendio sito a 580 metri d’altitudine – nato come villaggio rurale aperto e poi fortificato con spesse mura e torri di fiancheggiamento per difendere i raccolti e gli abitanti (una sotria comune a molti castelli dell’Umbria) – versava in stato di abbandono. Fu l’architetto Domenico Minchilli, incaricato dalla nuova proprietà, a restaurarlo. Mentre l’interior design è firmato da Martyn Lawrence Bullard.

In parte residenza privata e in parte struttura ricettiva, il castello di Procopio è oggi una location amatissima dagli sposi ma anche da chi è in cerca di una location esclusiva per le sue vacanze. Proprio come Chiara Ferragni, Fedez e il piccolo Leone. Ciascuna delle 8 suite è arredata in modo unico: ci sono i letti super-king size coi loro tessuti colorati e sfarzosi, mobili che rimandano agli antichi fasti, opere d’arte pregiate e viste straordinarie. In uno splendido contrasto con l’aspetto medievale del castello.

Qui si cena nella sala da pranzo col camino, oppure sulla terrazza. Ci si rilassa nel salone con la ricca carta da parati e i cuscini in velluto, ci si lascia deliziare dai piatti di una cucina italiana ma sperimentale, che soddisfa il palato e riempie gli occhi.

Con la sua piscina da 15 x 6.5 metri, il fitness center e l’hammam ricavati dalle antiche cantine e con un massaggiatore professionista a disposizione, il castello di Procopio ha conquistato i Ferragnez. E ha suscitato l’invidia dei loro fan. Del resto, lusso a parte, si tratta di una struttura immersa in un panorama straordinario, a poca distanza da Perugia e nel cuore di quell’Umbria che da offrire ha tantissimo.

Da qui si può raggiungere il lago Trasimeno, si possono organizzare gite a Foligno o a Fabriano. Si può andare in esplorazione dei borghi, regalarsi passeggiate nella natura. Per poi tornare in tutto lo splendore d’un castello unico.