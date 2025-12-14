Non è in città e nemmeno al mare: il Capodanno 2026 alternativo e memorabile è a bordo dei treni storici più belli del mondo

iStock Trenino Rosso del Bernina per un Capodanno speciale

Cosa fare a Capodanno 2026? È la domanda che torna puntuale ogni anno, con l’avvicinarsi del 31 dicembre. Seguire la folla in una grande città italiana o europea illuminata a festa? Organizzare una serata in casa con amici e parenti? Partire per una settimana bianca tra piste innevate e rifugi di montagna? Oppure volare verso mete esotiche, dove l’estate è appena iniziata? Le idee non mancano, ma l’indecisione è sempre la stessa.

E se il modo migliore per festeggiare il Capodanno fosse qualcosa di completamente diverso? Immaginate di brindare al nuovo anno a bordo di un treno storico, viaggiando a ritmo lento tra paesaggi sorprendenti, lontani dalle rotte più battute. Un’esperienza che unisce il piacere della scoperta a quello della buona cucina, con piatti degni di un ristorante gourmet, mentre fuori dal finestrino il monde scorre silenzioso e illuminato dai fuochi d’artificio. Una notte speciale, all’insegna dell’eleganza, del comfort e di un modo di viaggiare alternativo e sostenibile: l’idea perfetta per iniziare l’anno nuovo con lo spirito giusto.

Ecco 5 idee di viaggio per un Capodanno alternativo a bordo di alcuni dei treni storici più belli del mondo.

Trenino Rosso del Bernina: 2 o 3 giorni tra neve e terme

Partiamo dal viaggio sul treno più celebre: il Capodanno a bordo del Trenino Rosso del Bernina è un’esperienza perfetta per chi sogna di salutare il nuovo anno in paesaggi alpini da cartolina. In un itinerario di 2 o 3 giorni, a scelta, questo treno iconico attraversa la Valtellina e l’Engadina regalando viste spettacolari tra montagne innevate fino a 2.253 metri, borghi fiabeschi e atmosfere d’altri tempi.

Aurora Vitali

Il “Capodanno da Favola” inizia a Tirano e raggiunge Saint Moritz, ma prima ci si ritrova a Livigno, dove si festeggia l’ultima notte dell’anno con un delizioso cenone a base di piatti tipici valtellinesi e musica. Tappa anche a Bormio per una mattinata di coccole e relax alle sue celebri terme.

I prezzi partono da 609 euro a persona e sono compresi i collegamenti da ben 49 città. Si può prenotare comodamente online sul sito ufficiale Trenino-rosso.com.

La Dolce Vita Orient Express: lusso italiano

Passiamo al viaggio più esclusivo che si può provare nella vita: quello a bordo del treno storico La Dolce Vita Orient Express, che parte da Roma e arriva a Venezia, per poi rientrare nella Capitale, per una festa itinerante di 3 giorni davvero speciale in vagoni che ricordano a tutti gli effetti un elegante hotel a 5 stelle.

L’itinerario, che si chiama “Sussurri a mezzanotte”, parte il 30 dicembre dalla stazione Ostiense di Roma e prevede una tappa meravigliosa a Montalcino (con visita guidata, un’esclusiva degustazione di vini presso la Fortezza di Montalcino e tour privato alla tenuta Pian delle Vigne di Antinori), prima di raggiungere Venezia. Qui sono previste esperienze esclusive, come viaggi in barca attraverso i canali, concerto in un’ex chiesa, laboratorio privato di soffiatura del vetro e degustazioni.

La notte di Capodanno, gli ospiti possono gustare una cena creata da Heinz Beck, lo chef del ristorante La Pergola di Roma (tre stelle Michelin) a bordo del treno, dove si svolge anche il festeggiamento: la carrozza bar ospita spettacoli e DJ per il grande conto alla rovescia, e si potranno ammirare i fuochi d’artificio che colorano la città lagunare più bella del mondo.

Il costo per un viaggio così esclusivo? A partire da 11.280 euro per passeggero, con biglietti acquistabili sul sito Orient-express.com.

iStock

British Pullman, Capodanno esclusivo a Londra

Per salutare il nuovo anno con un tocco di autentico glamour, c’è un’esperienza che riporta direttamente all’età d’oro dei viaggi: il Capodanno a bordo del leggendario British Pullman di Belmond. Si parte da Londra Victoria per una serata esclusiva tra carrozze art déco, champagne ghiacciato e un’atmosfera da film.

Durante il viaggio attraverso la campagna inglese, gli ospiti vengono accolti da una cena gourmet di cinque portate, accompagnata da vini selezionati dal sommelier e da un intrattenimento elegante fatto di musica dal vivo, spettacoli e un pizzico di magia. Il conto alla rovescia si festeggia a bordo, tra brindisi e convivialità, prima di rientrare a Londra.

Prezzi a partire da circa 780 euro a persona, con biglietti acquistabili sul sito ufficiale Belmond.com.

Night Rider, Capodanno nelle campagne londinesi

Sempre nel Regno Unito, c’è un’alternativa più economica e autentica: una serata di Capodanno che parte da Londra e attraversa la campagna, per un viaggio andata e ritorno all’insegna della raffinatezza nelle carrozze restaurate degli Anni ’20 e ’30 del Night Rider. Si parte alle 19:00 e si rientra all’1:00 del primo gennaio 2026, con banchetto a bordo del treno e festeggiamento con brindisi e conto alla rovescia a Leicester North per dare il benvenuto al 2026!

I prezzi partono da circa 27,50 euro e i biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale Gcrailway.co.uk.

Capodanno in treno negli USA per famiglie

Se vi trovate in un viaggio negli USA durante il periodo di Capodanno, e in particolare in Ohio, potreste pensare di vivere una notte alternativa a Nelsonville a bordo del treno storico panoramico della Hocking Valley Scenic Railway, gestita da volontari, a breve distanza dalle Hocking Hills.

Il 31 dicembre, il treno parte dalla stazione di Nelsonville (in Ohio) alle 22:30 e viaggia verso East Logan, per poi tornare indietro. Al ritorno, si ferma poco prima dello scoccare della mezzanotte per assistere a uno spettacolo pirotecnico per salutare l’arrivo del nuovo anno. Le opzioni prevedono “Pizza & Pop” e “Wine & Cheese”: un viaggio adatto alle famiglie! Prezzi a partire da circa 31 euro, con biglietti prenotabili sul sito ufficiale Hvsry.org.