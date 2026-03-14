Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock Il viaggio spettacolare del Trenino Rosso del Bernina

È nato un nuovo modo di vivere il viaggio a bordo di uno dei treni più celebri del mondo, lungo la spettacolare tratta patrimonio UNESCO che collega St. Moritz, in Svizzera, a Tirano, in Italia: è il Bernina Express, il “Trenino Rosso” panoramico gestito dalla Ferrovia Retica Rhätische Bahn, che attraversa le Alpi tra paesaggi naturali di rara bellezza, ghiacciai e viadotti mozzafiato.

Da quest’estate, grazie alla nascita della Pullman Class, si può vivere una nuova esperienza di viaggio con un servizio di alto livello, una selezione gastronomica dedicata e un programma culturale pensato per valorizzare il territorio.

Il nuovo viaggio nella Pullman Class

Immaginate di salire a bordo di un vagone che profuma di storia, accolti da un concierge e coccolati con un servizio catering esclusivo che vi delizia con bevande, aperitivo con champagne e stuzzichini, viaggiando a ritmo lento da St. Moritz a Tirano. Siete seduti su poltrone confortevoli che richiamano l’eleganza dei grandi viaggi d’epoca, mentre il mondo scorre oltre le ampie finestre panoramiche. L’atmosfera è elegante e ogni elemento sulla carrozza è l’interpretazione perfetta dell’Art Déco, con pregiate finiture in legno teak.

Ufficio Stampa

Ma l’esperienza unica a bordo della nuova carrozza Pullman Class agganciata ai treni del Bernina Express non termina qui: il viaggio prosegue a Tirano, con un trasferimento privato verso la tenuta vinicola La Gatta, dove potrete gustare un pranzo di tre portate con vini in abbinamento e partecipare a una visita guidata della cantina (disponibile in tedesco, inglese o italiano). Un viaggio speciale alla scoperta della tradizione vitivinicola della Valtellina, regione premiata come migliore destinazione gastronomica d’Italia

Nella tratta Tirano–St. Moritz, invece, saranno serviti caffè e petit fours e potrete respirare a pieni polmoni l’aria fresca di montagna e godere delle più emozionanti viste grazie all’accesso riservato alla carrozza panoramica aperta: un modo di vivere il paesaggio alpino in modo ancora più immersivo.

Ufficio Stampa

Quando si potrà vivere l’esperienza premium

Il nuovo viaggio premium a bordo del Trenino Rosso del Bernina è disponibile dal 1° giugno al 25 ottobre 2026. La Pullman Class sarà attiva tutti i giorni e riservata a un massimo di 32 ospiti. È possibile prenotare il viaggio di andata e ritorno, oppure una singola tratta.

Il programma della giornata? Si parte alle 09:17 da St. Moritz, con arrivo previsto a Tirano alle 11:32 e trasferimento alla cantina con pranzo entro le 12:00. Una volta rientrati a Tirano, si torna a bordo del Bernina Express alle 16:06 per arrivare a St. Moritz alle 18:25.

Come e quando prenotare il viaggio

Manca poco all’inizio della vendita ufficiale dei biglietti premium su uno dei treni più affascinanti del mondo, che unisce Svizzera e Italia. Segnatevi questa data: dal 1° aprile 2026 potrete prenotare questo viaggio speciale. Ma attenzione, perché storicamente le tratte del Bernina Express vanno a ruba ed è importante essere rapidi e non aspettare troppo tempo dal momento in cui vengono aperte le prenotazioni.

Per acquistare i biglietti è necessario accedere tramite il webshop dedicato sul sito ufficiale berninaexpress.ch, nella sezione “pullman-class”, oppure recarsi presso il Railservice, i punti vendita autorizzati e tutti i punti vendita della Ferrovia retica.