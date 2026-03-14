A bordo del Bernina Express nasce la Pullman Class: esperienza unica sul Trenino Rosso più celebre

Ampi finestrini panoramici, comode poltrone Art Déco e servizi premium: a bordo della carrozza storica del Trenino Rosso del Bernina vivi una nuova esperienza

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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A bordo del Bernina Express nasce la Pullman Class: esperienza unica sul Trenino Rosso più celebre
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Il viaggio spettacolare del Trenino Rosso del Bernina

È nato un nuovo modo di vivere il viaggio a bordo di uno dei treni più celebri del mondo, lungo la spettacolare tratta patrimonio UNESCO che collega St. Moritz, in Svizzera, a Tirano, in Italia: è il Bernina Express, il “Trenino Rosso” panoramico gestito dalla Ferrovia Retica Rhätische Bahn, che attraversa le Alpi tra paesaggi naturali di rara bellezza, ghiacciai e viadotti mozzafiato.

Da quest’estate, grazie alla nascita della Pullman Class, si può vivere una nuova esperienza di viaggio con un servizio di alto livello, una selezione gastronomica dedicata e un programma culturale pensato per valorizzare il territorio.

Il nuovo viaggio nella Pullman Class

Immaginate di salire a bordo di un vagone che profuma di storia, accolti da un concierge e coccolati con un servizio catering esclusivo che vi delizia con bevande, aperitivo con champagne e stuzzichini, viaggiando a ritmo lento da St. Moritz a Tirano. Siete seduti su poltrone confortevoli che richiamano l’eleganza dei grandi viaggi d’epoca, mentre il mondo scorre oltre le ampie finestre panoramiche. L’atmosfera è elegante e ogni elemento sulla carrozza è l’interpretazione perfetta dell’Art Déco, con pregiate finiture in legno teak.

Vista finestrino panoramico del Trenino Rosso del Bernina
Ufficio Stampa
Vista dal finestrino panoramico della Pullman Class sul Bernina Express

Ma l’esperienza unica a bordo della nuova carrozza Pullman Class agganciata ai treni del Bernina Express non termina qui: il viaggio prosegue a Tirano, con un trasferimento privato verso la tenuta vinicola La Gatta, dove potrete gustare un pranzo di tre portate con vini in abbinamento e partecipare a una visita guidata della cantina (disponibile in tedesco, inglese o italiano). Un viaggio speciale alla scoperta della tradizione vitivinicola della Valtellina, regione premiata come migliore destinazione gastronomica d’Italia 

Nella tratta Tirano–St. Moritz, invece, saranno serviti caffè e petit fours e potrete respirare a pieni polmoni l’aria fresca di montagna e godere delle più emozionanti viste grazie all’accesso riservato alla carrozza panoramica aperta: un modo di vivere il paesaggio alpino in modo ancora più immersivo.

La carrozza panoramica aperta del Bernina Express
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La carrozza panoramica aperta del Bernina Express

Quando si potrà vivere l’esperienza premium

Il nuovo viaggio premium a bordo del Trenino Rosso del Bernina è disponibile dal 1° giugno al 25 ottobre 2026. La Pullman Class sarà attiva tutti i giorni e riservata a un massimo di 32 ospiti. È possibile prenotare il viaggio di andata e ritorno, oppure una singola tratta.

Il programma della giornata? Si parte alle 09:17 da St. Moritz, con arrivo previsto a Tirano alle 11:32 e trasferimento alla cantina con pranzo entro le 12:00. Una volta rientrati a Tirano, si torna a bordo del Bernina Express alle 16:06 per arrivare a St. Moritz alle 18:25.

Come e quando prenotare il viaggio

Manca poco all’inizio della vendita ufficiale dei biglietti premium su uno dei treni più affascinanti del mondo, che unisce Svizzera e Italia. Segnatevi questa data: dal 1° aprile 2026 potrete prenotare questo viaggio speciale. Ma attenzione, perché storicamente le tratte del Bernina Express vanno a ruba ed è importante essere rapidi e non aspettare troppo tempo dal momento in cui vengono aperte le prenotazioni.

Per acquistare i biglietti è necessario accedere tramite il webshop dedicato sul sito ufficiale berninaexpress.ch, nella sezione “pullman-class”, oppure recarsi presso il Railservice, i punti vendita autorizzati e tutti i punti vendita della Ferrovia retica.

Poschiavo, una delle fermate del Trenino Rosso del Bernina
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Poschiavo, uno dei panorami attraversati dal Trenino Rosso del Bernina

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