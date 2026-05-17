Il Trenino Rosso del Bernina lancia la Pullman Class: lusso, carrozza storica e degustazioni tra Svizzera e Valtellina

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Ph Rhätische Bahn AG Il viaggio più spettacolare delle Alpi sul Bernina Express

Dal 1° giugno al 25 ottobre 2026 il celebre Trenino Rosso del Bernina arricchisce la propria offerta con una nuova formula di viaggio pensata per chi desidera vivere la traversata alpina in modo ancora più esclusivo. La Ferrovia Retica ha, infatti, annunciato il debutto della Pullman Class del Bernina Express, una classe premium che trasforma il tragitto tra St. Moritz e Tirano in un’esperienza immersiva contraddistinta da eleganza d’epoca, ospitalità personalizzata e valorizzazione del territorio.

La nuova proposta sarà disponibile lungo la spettacolare tratta del Bernina, Patrimonio UNESCO, e permetterà a un numero limitato di viaggiatori (massimo di 32 ospiti per tratta) di attraversare le Alpi a bordo di una storica carrozza Pullman in stile Art Déco, ispirata all’eleganza dei grandi viaggi ferroviari degli Anni Trenta: gli interni richiamano il fascino di quel periodo grazie all’utilizzo di pregiato legno di teak, alle caratteristiche finestre a bovindo e alle poltrone confortevoli.

Durante il viaggio, gli ospiti saranno accompagnati da un concierge dedicato, pensato per offrire assistenza personalizzata e rendere ancora più fluida la permanenza a bordo. A completare il servizio ci sarà anche una guida turistica multilingue, disponibile in italiano, inglese e tedesco, che accompagnerà alla scoperta dei punti più suggestivi lungo la linea del Bernina.

La meraviglia della tratta UNESCO

La Pullman Class attraversa uno dei percorsi ferroviari più emozionanti d’Europa: il Bernina Express collega infatti l’Engadina alla Valtellina toccando paesaggi alpini di straordinaria varietà, in un continuo alternarsi di ghiacciai, boschi, laghi montani e vallate.

Il tragitto tra St. Moritz e Tirano è considerato uno dei grandi capolavori dell’ingegneria ferroviaria alpina: lungo il percorso, il treno supera forti dislivelli senza l’utilizzo di cremagliere, su ponti spettacolari e curve panoramiche che hanno reso questa linea famosa in tutto il mondo.

Con la Pullman Class, i viaggiatori avranno accesso esclusivo alla carrozza panoramica aperta.

Esperienza gastronomica tra Svizzera e Valtellina

Uno degli elementi centrali della nuova esperienza firmata Ferrovia Retica è l’offerta gastronomica, studiata per valorizzare i sapori del territorio.

Durante il viaggio da St. Moritz a Tirano, gli ospiti potranno degustare un aperitivo con Champagne accompagnato da stuzzichini e bevande selezionate. Nel viaggio di ritorno verso la Svizzera, invece, il servizio prevede caffè e Petit Fours serviti a bordo della storica carrozza Pullman.

Il momento più attesto della giornata sarà però la tappa presso la tenuta vinicola La Gatta, in Valtellina, dove prendere parte a un pranzo di tre portate con vini in abbinamento, inserito in tutte le formule di prenotazione, sia per chi sceglie il viaggio di andata e ritorno sia per chi opta per una corsa singola.

L’esperienza presso La Gatta comprende anche una visita guidata della cantina, disponibile in italiano, inglese e tedesco.

Il programma della giornata sulla Pullman Class

Ph Rhätische Bahn AG

La partenza è prevista da St. Moritz alle ore 9.17, con arrivo a Tirano alle 11.32. Poco dopo, alle 11.45, i partecipanti si sposteranno verso la tenuta La Gatta, raggiunta intorno alle 12.00 per il pranzo e la visita guidata alla cantina.

Dopo l’esperienza enogastronomica sono previste due possibilità di rientro verso Tirano: la prima partenza dalla tenuta è fissata alle 13.45 e consente ai viaggiatori di dedicare del tempo libero alla visita individuale della città valtellinese, mentre una seconda opzione di ritorno è prevista alle 15.15.

Il viaggio di rientro con il Bernina Express parte da Tirano alle 16.06 e si conclude a St. Moritz alle 18.25.

Per chi sceglie la formula di sola andata Tirano–St. Moritz, la tenuta La Gatta rappresenta anche il punto di ritrovo prima della partenza ferroviaria.

Viaggio di andata e ritorno oppure corsa singola

La nuova Pullman Class del Bernina Express è stata pensata con formule flessibili: i viaggiatori possono, infatti, scegliere tra il viaggio completo di andata e ritorno oppure una corsa singola verso Tirano o St. Moritz.

In entrambe le opzioni restano inclusi i principali servizi premium: il viaggio sulla storica carrozza Pullman, il catering a bordo, il pranzo presso la tenuta La Gatta con degustazione vini, il trasferimento verso la cantina, l’accompagnamento del concierge e il materiale informativo dedicato al percorso.

A completare l’esperienza è previsto anche un souvenir personale consegnato agli ospiti della Pullman Class.