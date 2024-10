Alla scoperta delle spiagge più belle di Fortaleza e dintorni

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fortaleza è la capitale dello stato di Cearà, sulla costa settentrionale del Brasile, e dagli anni Ottanta ad oggi è diventata una delle mete ideali del turismo balneare in Sudamerica grazie alle spettacolari spiagge che dal centro cittadino si estendono per chilometri e chilometri, offrendo innumerevoli possibilità che chi ama il mare e il clima tropicale.

A Fortaleza ci sono spiagge per tutti i gusti, da quelle in pieno centro dotate di tutti i comfort, a quelle più selvagge e incontaminate fuori dalla città dove si può ammirare la vastità dell’Oceano Atlantico in totale tranquillità, accompagnati solo dall’ondeggiare delle palme e dal rumore delle onde che si infrangono sulla sabbia.

In questa guida scopriremo le spiagge più belle di Fortaleza, partendo da quelle urbane per arrivare alle località più interessanti nei dintorni della città.

Le migliori spiagge di Fortaleza

Praia Iracema è la spiaggia più alla moda e bohémien di Fortaleza, nel cuore del Brasile, a pochi passi dal centro storico della città. Qui si possono trovare un gran numero di ristoranti e locali dove bere qualcosa, mentre le molte discoteche la trasformano in una delle mete più “in” della vita notturna in città. Un’attrazione di Iracema da non perdere sono i suggestivi moli che si estendono per centinaia di metri e che offrono una vista stupenda all’alba, quando il sole nasce dalle acque dell’oceano. La leggenda locale vuole che il nome della spiaggia derivi da quello di una principessa indigena che nel XVII secolo sposò l’esploratore portoghese Martim Moreno dopo che questi aveva deciso di vivere con i nativi e combattere gli invasori olandesi, e per celebrare la sua storia sono state posizionate alcune imponenti statue di bronzo in questa zona di Fortaleza.

Mucuripe è una delle poche spiagge urbane che ha saputo mantenere l’aspetto più autentico ed è anche quella più frequentata dagli abitanti di Fortaleza, poiché qui si trova un importante mercato del pesce gestito direttamente dai pescatori, che attraccano le loro imbarcazioni tradizionali, chiamate jangadas, nella zona più a sud della spiaggia. Mucuripe è una spiaggia molto accogliente sebbene non siano presenti in modo massiccio gli stabilimenti balneari privati come nelle altre spiagge urbane, ma soprattutto è molto tranquilla e offre un gran numero di possibilità per chi vuole imbarcarsi in un tour turistico per scoprire le bellezze naturalistiche lungo la costa appena fuori dalla città.

Praia do Futuro è la spiaggia più famosa di Fortaleza, spesso paragonata alla celeberrima Copacabana a Rio, per via del mare spettacolare e della sua lunghissima striscia di sabbia dorata che si estende per quasi 7 chilometri. Questa spiaggia, a differenza delle altre che si trovano sul territorio urbano, non ha una linea di barriera corallina vicina alla costa e quindi le onde e le correnti marine sono più grandi e veloci, rendendola una delle più adatte per praticare surf, windsurf e altri sport acquatici. Per via della sua estensione e della maggiore lontananza dal centro, Praia do Futuro è meno controllata dai bagnini e dal personale di sicurezza, quindi quando si entra in acqua una maggiore attenzione è d’obbligo.

Spiagge nei dintorni di Fortaleza

La Costa do Sol Nascente

Sembra incredibile che la meravigliosa spiaggia di Porto das Dunas disti appena 30 chilometri dal centro di Fortaleza e dalle sue caotiche strade, perché qui si può trovare una grande tranquillità e un ambiente naturale molto suggestivo. Oltre alla splendida spiaggia di sabbia chiara con un mare molto pulito e calmo davanti ad essa, la zona di Porto das Dunas offre alcune strutture alberghiere di grande qualità e uno dei parchi acquatici di divertimento più importanti del Brasile, il Beach Park. Questo grande parco offre attrazioni come scivoli enormi, cascate artificiali e ristoranti che servono cucina locale e internazionale di ottimo livello, oltre ad un’infinità di attività per turisti come l’esplorazione della costa in barca a vela o le uscite in volo su piccoli elicotteri per ammirare la foresta dall’alto.

Canoa Quebrada è forse la spiaggia più famosa dell’intera regione del Cearà e da più di 30 anni una delle mete preferite dai turisti in cerca dei paesaggi più spettacolari della costa brasiliana. Qui, infatti, si può trovare un panorama da sogno, dove tra alte falesie e scogliere di 30 metri è incastonata una spiaggia sabbiosa di un ocra intenso che si tuffa nelle acque blu intenso dell’Oceano. Non è un caso se i primi a scoprire la bellezza di questa località furono le comunità hippy negli anni ‘70 alla ricerca di un luogo magico e isolato mentre oggi la spiaggia offre anche molti servizi turistici… anche se la sua principale attrazione rimane la sua immensa bellezza naturale.

La Costa do Sol Poente

La spiaggia di Cumbuco si trova a una quarantina di chilometri dal centro urbano di Fortaleza ed è una meta tra le più amate dagli sportivi poiché la larghezza fuori dal comune della spiaggia permette una grande varietà di attività come le corse su velocissime dune buggy, il kite buggy e le gare con aquiloni acrobatici. Tra le dune si trova anche una spettacolare laguna di acqua salata ideale per imbarcarsi su kayak e canoe per divertenti e rilassanti tour a pelo d’acqua. Ovviamente anche la spiaggia in sé è meravigliosa e tra le alte palme a pochi metri dalla spiaggia si può prendere il sole in totale relax dopo aver fatto un bel bagno nelle acque cristalline dell’oceano.

Paracuru, invece, è una meraviglia naturalistica situata all’interno di un’area naturalistica protetta e che offre la possibilità di osservare da vicino l’incredibile ecosistema che si sviluppa tra il mare e la vicina foresta pluviale. La spettacolare sabbia bianchissima e l’acqua molto pulita rendono questa spiaggia un luogo perfetto in cui ammirare la natura incontaminata che questa regione del Brasile offre a chi si avventura fuori dai normali circuiti turistici.

Cos’altro vedere e fare a Fortaleza e dintorni

Oltre alle spiagge e alla vivace movida, Fortaleza è anche un importante centro culturale, caratterizzato da una ricca storia che si riflette nell’architettura coloniale e nelle tradizioni locali. Dopo la siesta sotto all’ombrellone, chi soggiorna a Fortaleza non può non visitare il Mercado Central, un vivace mercato dove acquistare artigianato e prodotti tipici, e scoprire eventi culturali come festival di danza e musica tradizionale.

La cucina di Fortaleza, inoltre, è imperdibile: si tratta di un vero e proprio viaggio nei sapori del nord-est del Brasile. In queste zone potrete infatti gustare piatti tipici come il “carne de sol” e il “tapioca”, insieme a freschi frutti di mare.

Fortaleza è anche un ottimo punto di partenza per esplorare le meraviglie naturali della regione del Brasile. Le vicine dune di Jericoacoara, con le loro spiagge incontaminate e paesaggi mozzafiato, sono ideali per escursioni e sport avventurosi come il kitesurf. Inoltre, il Parco Nazionale di Jericoacoara è perfetto per chi ama il trekking e l’osservazione della fauna selvatica.