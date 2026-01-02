Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Calze appese, carbone (quello buono), caramelle che spariscono misteriosamente e bambini che si svegliano prima della sveglia. La Befana non è solo una tradizione: è uno di quei riti collettivi che segnano davvero la fine delle feste. Nel 2026, però, l’Epifania non si limita al salotto di casa. Sempre più famiglie scelgono di viverla in viaggio, trasformando il 6 gennaio in una mini-vacanza all’insegna del divertimento.

Qualcuno, magari, ha la fortuna di non doversi nemmeno allontanare troppo da casa se vuole trascorrere la Befana come un’avventurosa e divertente giornata in famiglia: i parchi a tema italiani rispondono con eventi speciali, spettacoli e sorprese pensate per grandi e piccoli, rendendo la Befana una vera esperienza da ricordare.

Befana a Cinecittà World, Roma

Il parco del Cinema e della TV di Roma si prepara a vivere un’Epifania che sembra uscita da un film di Natale. Il 6 gennaio Cinecittà World accoglie le famiglie con mercatini, dolcetti, animazioni e le luminarie di Oriental World, che trasformano il parco della capitale in una passeggiata luminosa tra atmosfere orientali e profumo di zucchero filato.

Tra i momenti più attesi c’è lo spettacolo “Christmas on Ice”, un’elegante esibizione sul ghiaccio che aggiunge un tocco fiabesco alla giornata. Il parco mette a disposizione oltre 40 attrazioni, aree tematiche, spettacoli dal vivo e Giocarena, il più grande playground al coperto d’Europa, ideale anche in caso di temperature invernali.

Per rendere la festa ancora più semplice, Cinecittà World a Roma propone il Pacchetto Parco con Pranzo della Befana presso il ristorante Charleston, con menù di mare o di terra, a partire da 28 euro con ingresso incluso: una soluzione comoda per godersi l’intera giornata senza pensieri.

Befana a MagicLand, Valmontone, Lazio

A MagicLand la Befana non arriva in punta di piedi: scende dal cielo, letteralmente! Il 6 gennaio 2026 la celebre vecchina volerà lungo la zipline più lunga d’Italia, calandosi direttamente sul lago del parco in uno spettacolo realizzato con la collaborazione dei Vigili del Fuoco della Regione Lazio.

Ad attenderla, una tonnellata di caramelle che verranno distribuite gratuitamente ai bambini, riportando in scena la tradizione in una versione decisamente spettacolare. A completare la giornata, l’arrivo dei Re Magi con un vero cammello e una grande parata scenografica.

L’Epifania segna anche il gran finale di Magic Christmas, il progetto realizzato insieme al Regno di Babbo Natale di Vetralla, che ha trasformato MagicLand in un mondo incantato per tutte le festività. Solo il 6 gennaio sono previste tariffe speciali: biglietto adulto online a 9,90 euro e bambino a 6,90 euro.

Epifania a Leolandia, Capriate S. Gervasio, Bergamo

Leolandia, il parco divertimento per eccellenza dei bambini e delle famiglie italiane, rimane aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio 2026 e chiude il periodo natalizio con una grande festa dell’Epifania. Il parco, pensato per le famiglie con bambini, mantiene attive le attrazioni e le animazioni che hanno accompagnato le festività, tra luci, decorazioni e spettacoli a tema.

La giornata della Befana diventa così l’ultima occasione per vivere l’atmosfera natalizia del parco, tra incontri con i personaggi, giostre adatte ai più piccoli e quel senso di magia che rende Leolandia una tappa amatissima dalle famiglie del Nord Italia.

Epifania al Villaggio delle Meraviglie, Milano

Per chi resta in città, il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Indro Montanelli è l’alternativa perfetta. Anche dopo le feste continua a offrire eventi invernali, animazioni e la pista di pattinaggio, ideale per una giornata sulla neve “urbana”. La Befana qui diventa un momento di gioco, luci e musica, perfetto per chi vuole regalare ai bambini un ultimo assaggio di Natale senza allontanarsi troppo da Milano.

Befana a Gardaland, Lago di Garda

Se stai pensando a una Befana “in grande”, Gardaland assicura un finale di stagione che sa di magia e famiglia. Fino al 6 gennaio 2026 il parco celebra Gardaland Magic Winter, un evento speciale che trasforma l’intero resort in un regno di luci scintillanti, decorazioni natalizie e spettacoli pensati per tutte le età. Ci sono attrazioni aperte anche nel periodo invernale, spettacoli dal vivo, aree tematiche piene di atmosfera e personaggi da incontrare, oltre alla possibilità di esplorare il SEA LIFE Aquarium e la Miniland a tema LEGO® con biglietto combinato.

Befana a Fiabilandia, Rimini

Fiabilandia, il parco divertimenti di Rimini progettato soprattutto per le famiglie con bambini, rimane aperto nel periodo delle festività e fino all’Epifania. Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026 il parco accoglie visitatori tutti i giorni con apertura dalle 11:00 alle 17:00 e ingressi liberi, permettendo di scegliere quali attrazioni vivere acquistando gettoni o un Winter Pass per accesso completo. L’ingresso al parco è gratuito e si pagano solo le attrazioni e gli spettacoli, mentre per chi vuole l’esperienza completa il Winter Pass offre accesso illimitato.