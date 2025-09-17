iStock Piazza Puerta del Sol, Madrid

Il Capodanno è l’occasione ideale per vivere nuove esperienze, scoprire culture diverse e festeggiare in grande stile. Le capitali europee offrono un mix perfetto di tradizione, divertimento e fascino, con eventi spettacolari, fuochi d’artificio mozzafiato e atmosfere uniche che difficilmente si trovano altrove.

Oltre ai festeggiamenti, queste città presentano anche un patrimonio culturale straordinario, monumenti iconici, musei di fama mondiale e quartieri pittoreschi da esplorare. Passeggiare tra le vie illuminate, degustare piatti tipici locali e immergersi nella vita notturna della città aggiunge un ulteriore livello di magia al viaggio.

Sia che si preferiscano feste sfrenate in piazza o serate più eleganti e tranquille, l’Europa offre destinazioni perfette per ogni tipo di viaggiatore. Ecco una selezione delle migliori capitali europee dove accogliere il 2026 con stile e originalità.

Parigi: festeggiare Capodanno nella città dell’amore

Parigi è la destinazione romantica per eccellenza e a Capodanno si trasforma in un vero spettacolo a cielo aperto. Gli Champs-Élysées diventano un fiume di persone che attendono il conto alla rovescia, mentre lungo la Senna è possibile imbarcarsi su crociere eleganti con cenoni e musica dal vivo.

Oltre alle feste, la capitale francese regala giornate indimenticabili tra il Louvre, il Musée d’Orsay, il quartiere artistico di Montmartre e i famosi café parigini.

Per il periodo di Capodanno 2026 si trovano già offerte per voli low cost da Milano Linate per Parigi Charles de Gaulle con easyJet a partire da circa 60 euro, un’occasione perfetta per abbinare la magia delle feste a un viaggio culturale nella Ville Lumière.

Madrid: vivere la tradizione dei 12 acini d’uva in Puerta del Sol

Madrid è sinonimo di energia, festa e convivialità. La sera del 31 dicembre migliaia di persone si riuniscono in Puerta del Sol per seguire il rito dei 12 acini d’uva, uno per ogni rintocco di campana della mezzanotte, considerato di buon auspicio.

Ma la capitale spagnola non è solo festa: offre musei tra i più importanti al mondo, come il Prado e il Reina Sofía, grandi piazze come Plaza Mayor e parchi storici come il Retiro.

Da Roma si trovano voli low cost Ryanair per Madrid sotto il periodo di Capodanno a partire da circa 80 euro. La capitale spagnola è una scelta perfetta per chi vuole ballare flamenco, assaporare tapas e vivere un’esperienza tipicamente mediterranea.

iStock

Copenaghen: un Capodanno tra hygge, design e atmosfere da fiaba

La capitale danese è famosa per la sua atmosfera calda e accogliente, il cosiddetto hygge. A Capodanno, la festa si concentra nella piazza del Municipio – Radhuspladsen – luogo più popolare per vedere lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Passeggiare per Nyhavn, con le sue case colorate che si specchiano nel canale, o visitare la statua della Sirenetta, aggiunge fascino al viaggio. Per gli amanti del design e dell’architettura, la città offre musei e quartieri moderni da scoprire anche d’inverno.

Berlino: la capitale alternativa con la Porta di Brandeburgo

Berlino è famosa per la sua anima giovane e creativa. A Capodanno la festa più grande si svolge lungo il tratto della Straße des 17 Juni che va dalla Porta di Brandeburgo alla Colonna della Vittoria, con concerti, dj set e fuochi d’artificio fino a tarda notte.

Durante il giorno, però, la città regala esperienze uniche: dalla visita alla East Side Gallery al Museo della DDR fino all’Isola dei Musei, patrimonio UNESCO. Non mancano i quartieri alternativi come Kreuzberg e Friedrichshain, dove vivere la Berlino più autentica.

Da Bologna a Berlino, ad esempio, ci sono voli diretti low cost Ryanair a partire da 93 euro che la rendono una delle mete più accessibili e divertenti per iniziare il 2026.

Roma: un Capodanno nel cuore della storia

Roma è una meta ideale per chi non vuole allontanarsi troppo. Nella notte di San Silvestro, la città organizza concerti gratuiti all’aperto, spettacoli di luce e feste nelle piazze principali. Il primo gennaio si può iniziare l’anno passeggiando tra il Colosseo, i Fori Imperiali e San Pietro o gustando un pranzo tradizionale a base di cotechino e lenticchie.

Lisbona: festa vista oceano tra fado e miradouros

Lisbona conquista con i suoi colori e la sua musica. A Capodanno, Praça do Comércio diventa il cuore della festa e del divertimento a cielo aperto. Allo scoccare della mezzanotte inizia poi lo spettacolo di fuochi d’artificio.

Nei giorni precedenti o successivi si possono esplorare i quartieri storici di Alfama e Bairro Alto e ammirare la città dai suoi miradouros panoramici. Per festeggiare la serata del 31 dicembre a Lisbona si può prendere un volo low cost easyJest da Milano Malpensa e con una spesa tra i 60 e gli 80 euro si raggiungerà la meravigliosa capitale europea.

iStock

Stoccolma: un Capodanno tra ghiacci, canali e tradizioni

Stoccolma, con i suoi canali e le isole collegate da ponti, offre uno scenario magico per il Capodanno. I fuochi d’artificio, esplosi nel lato orientale del quartiere di Gamla Stan, illuminano i parchi e le piazze della città, mentre il gelo invernale regala paesaggi fiabeschi.

Nei giorni precedenti si possono visitare il Museo Vasa, il Palazzo Reale e l’ABBA Museum, oppure fare una crociera nei fiordi norvegesi.

iStock

Vienna: Capodanno elegante tra concerti classici e palazzi imperiali

Vienna è una delle capitali più raffinate d’Europa, e durante il periodo di Capodanno regala un’atmosfera da sogno. Il centro storico si anima con il famoso Silvesterpfad – Capodanno in piazza – un percorso di festa tra piazze e vie illuminate, dove si alternano musica, spettacoli e gastronomia tipica. Ma il momento più atteso resta il Concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna che incarna lo spirito elegante e culturale della città.

Oltre ai festeggiamenti, Vienna affascina con i suoi palazzi imperiali come Schönbrunn e Hofburg, i caffè storici dove gustare la Sachertorte e i musei che custodiscono capolavori dell’arte europea.

Per il Capodanno 2026 sono già disponibili voli low cost da Milano Linate a Vienna a partire da circa 62 euro con easyJet. Una scelta ideale per chi vuole unire la festa all’arte alla musica e a un fascino senza tempo.

Amsterdam: festeggiare tra canali illuminati e vita notturna

Amsterdam è una città che sorprende in ogni stagione, ma a Capodanno si accende di luci e colori grazie anche al celebre Amsterdam Light Festival – dal 27 novembre 2025 al 19 gennaio 2026 – che rende i canali un vero e proprio museo a cielo aperto.

La notte di San Silvestro, le piazze principali come Dam Square si riempiono di stand di birra, spettacoli, concerti e dj set, mentre i fuochi d’artificio illuminano il cielo sopra l’Oosterdokis. Per chi ama ballare, la città offre club e locali tra i più famosi d’Europa, perfetti per iniziare l’anno nuovo con energia.

Ma Amsterdam non è solo festa: durante il soggiorno si possono visitare musei iconici come il Rijksmuseum, il Van Gogh Museum e la Casa di Anna Frank, o semplicemente godersi un giro in bicicletta lungo i canali.