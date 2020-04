Ecuador: scompare la cascata San Rafael, la più bella del Paese

editato in: da

Era una delle attrazioni turistiche più visitate dell’Ecuador. La cascata San Rafael oggi, però, non esiste più. È stata inghiottita dal terreno e, da una, grande, bellissima, alta 150 metri, se ne sono formate tre, molto più piccole.

Era la cascata più grande dell’Ecuador e si trova(va) nella riserva ecologica di Cayambe Coca, a 200 chilometri dalla Capitale Quito, al confine con la Colombia. Era il simbolo dell’ecoturismo che si pratica in questo Paese, sa sempre attento alla sostenibilità ambientale ed era la dimostrazione vivente dell’incredibile forza della natura.

La cascata più grande dell’Ecuador era originata dal Río Quijos e appariva improvvisamente al visitatore, nel bel mezzo della fitta foresta amazzonica. Per raggiungerla bisognava inoltrarsi in mezzo alla natura tropicale e percorrere un sentiero in mezzo alla giungla per circa un chilometro e mezzo.

Ma come è potuto accadere? La risposta è stata data direttamente dall’Osservatorio della Nasa e riportata dai media di tutto il mondo: la cascata di San Rafael si è “spenta” il 2 febbraio 2020, giorno in cui sarebbe apparsa una voragine lungo il fiume Coca, pochi metri prima della cascata, deviandone così per sempre il percorso.

Che sia colpa di uno smottamento naturale del terreno (si trovava ai piedi di un vulcano ancora molto attivo, il Reventador) o dell’intervento dell’uomo (pare che in zona sia in atto la costruzione della più grande centrale idroelettrica del Paese), poco importa. Fatto sta che la voragine cambierà la conformazione della regione.

Ogni anno, in questo punto all’incrocio tra le Ande e il bacino amazzonico, giungevano migliaia di visitatori. Da un giorno all’altro è cambiato tutto.