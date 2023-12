Biglietti aerei a meno di 20 euro per viaggiare subito dopo Capodanno

Fonte: iStock Varsavia, un tuffo tra storia e cultura

Ryanair ha lanciato una flash sale con tantissimi biglietti aerei a partire da 19,99 euro – ma anche meno – per volare a partire dal 1° gennaio e fino al 15 marzo 2024.

L’offerta scade alla mezzanotte di domani 21 dicembre ed è un’ottima occasione per regalarsi o regalare un viaggio e iniziare il nuovo anno nel migliore dei modi.

Le destinazioni sono tantissime, in partenza da tutti gli aeroporti da cui opera la compagnia. Se volete il nostro consiglio, ecco quali sono le mete dove andremmo noi.

Scoprire (e riscoprire) Praga

Inverno, primavera… ogni stagione è ottima per visitare Praga, un piccolo gioiello che non smette mai di incantare. Soprannominata “la città delle cento torri“, ha un fascino esoterico, ed è nota in tutto il mondo per quella piazza Staroměstské Náměstí dove si trova l’orologio astronomico medievale che attira sempre una folla di turisti e che ogni ora dà spettacolo.

A Praga, il fascino di ieri incontra l’anima di una metropoli moderna, e questa splendida fusione attrae turisti da tutto il mondo. Il cuore di Praga comprende la Città Vecchia o Staré Mesto, il Piccolo Quartiere o Malá Strana, il Borgo del Castello o Hradčany e la Città Nuova o Nové Město.

La collina di Hradčany con il Castello, il più grande del mondo a corpo unico, domina la città dall’alto. Il circuito base del castello comprende la Cattedrale di San Vito, l’Antico Palazzo Reale, la Basilica di San Giorgio e il Vicolo d’Oro con la Torre di Daliborka. È molto interessante perdersi nel quartiere di Malá Strana. Per sapere tutto quello che c’è da fare a Praga e dintorni, vi suggeriamo la nostra guida completa con video, podcast e un taccuino di viaggio da scaricare.

Varsavia d’inverno

La Capitale della Polonia è una città giovane e dinamica, che attira sempre un gran numero di visitatori, grazie alla sua storia e alla bellezza del paesaggio attraversato dal fiume Vistola. Motivo per cui viene spesso soprannominata la “Parigi del Nord”. Una meta perfetta per un weekend fuori porta, ma anche per scoprirla e godersela in più giorni.

In due ore di volo potrete immergervi subito in quell’atmosfera tipica dell’Est Europa. La Città Vecchia è a pieno titolo Patrimonio dell’Umanità Unesco e sorprende grazie ai molti esempi di architettura rinascimentale e barocca.

Su piazza del Castello si staglia il magnifico Castello Reale, voluto dai duchi di Mazovia e residenza ufficiale dei monarchi polacchi, distrutto dai nazisti ma ricostruito nel 1984. Sulla stessa piazza spicca anche la Colonna di Sigismondo, intitolata a quel re che spostò la capitale da Cracovia a Varsavia. Ma sono molte le cose da fare a Varsavia, qui una guida completa.

Napoli evergreen

Si fa un gran parlare di Napoli ultimamente, merito soprattutto del fatto che è stata scelta come location di film e di serie Tv (dal Commissario Ricciardi a Mare Fuori), fatto sta è diventata la città più visitata d’Italia. Se siete fan di queste fiction, potete fare i tour sui luoghi visti in Tv.

Se non ci siete mai stati, invece, concentratevi sulle tappe più turistiche: il centro storico, la Cappella San Severo, la Cappella di San Gennaro, San Gregorio Armeno, che nel periodo natalizio con i suoi presepi è il top, Palazzo Reale, piazza del Plebiscito, il Teatro San Carlo e il lungomare di Mergellina.

Se avete già visitato queste meraviglie napoletane, allora potete dedicare più tempo per esplorare altre zone, come Spaccanapoli, i Quartieri Spagnoli, i sotterranei di Napoli (ci sono diversi accessi, il più noto è quello in via dei Tribunali) o visitare con tutta calma il Museo archeologico dove sono custoditi reperti degli scavi di Pompei (raggiungibile, volendo, in mezz’ora con la Circumvesuviana).