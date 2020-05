Bandiere Blu 2020: quali sono le più belle spiagge d’Italia

editato in: da

Bandiere Blu 2020: le nuove spiagge più belle d’Italia

Anche quest’anno sono state assegnate le tanto attese Bandiere Blu 2020. Si tratta di un prestigioso riconoscimento internazionale, assegnato ogni anno in 49 Paesi diversi dalla ong danese Foundation for Environmental Education. Un titolo che premia non solo l’area più bella visivamente, ma anche i mari più puliti e le zone più curate, questo grazie al giudizio e sostegno delle diverse Arpa regionali che hanno effettuato scrupolose analisi per conto dei Comuni candidati.

A questo si aggiungono altri parametri di valutazione, come la valorizzazione delle aree naturalistiche, la cura dell’arredo urbano, delle strutture alberghiere oltre all’accesso al mare per tutti, senza limitazioni. Insomma, un premio ben strutturato a più livelli e che riconosce l’impegno di una località per far sì che la zona sia perfetta sotto più punti di vista.

L’Italia quest’anno può essere davvero felice perché le Bandiere Blu salgono a 12 (in più) rispetto all’anno precedente. Tra le new entry le più premiate, a pari merito, sono la Liguria, con Sestri Levante e Diano Marina; la Puglia, con le Isole Tremiti e Melendugno e la Calabria, con Tropea e Siderno. Seguono poi Lido di Gozzano (Piemonte), Porto Tolle (Veneto), Montignoso (Toscana), Vico Equense (Campania), Rocca Imperiale (Calabria) e Alì Terme (Sicilia).

In tutto sono 195 i comuni italiani che hanno ottenuto il premio: un ottimo risultato ora che le spiagge stanno per riaprire. A livello nazionale la Liguria guida la classifica italiana con ben 32 località.

Seguono la Toscana con 20 località e la Campania che può vantare ben 19 Bandiere Blu. Quarta posizione per Marche e Puglia che arrivano a 15 località con riconoscimento ciascuna; mentre la Sardegna e la Calabria seguono in classifica con 14 comuni premiati a testa. L’Abruzzo si ferma a 10, mentre Lazio e Veneto ne contano 9; seguono poi la Sicilia con 8 località premiate e l’Emilia Romagna con 7 sette spiagge da Bandiera Blu. Chiudono la classifica italiana la Basilicata con 5 spiagge; il Friuli-Venezia Giulia, con 2 località da sogno e il Molise, con una sola località, Campomarino.

Tutti luoghi splendidi che meritatamente entrano nella prestigiosa classifica che aiuta tanti viaggiatori ad orientarsi per le loro vacanze, anche per chi sceglie il turismo di prossimità.